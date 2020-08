Santo Tomé: la Municipalidad y los vecinos reclaman el traslado de los detenidos en la Comisaría 12

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Denuncian que la superpoblación de presos en la seccional genera miedo y preocupación a los propietarios de las viviendas cercanas, pero también que el personal policial no da abasto y piden una solución de fondo.

El secretario municipal de Gobierno de Santo Tomé, Martín Giménez, dialogó con El Litoral sobre los inconvenientes que genera la superpoblación de detenidos en la Seccional 12 de policía. Al respecto, el funcionario indicó que “la Intendenta de la ciudad dirigió una nota al Subsecretario del Servicio Penitenciario Héctor Acuña, que se comprometió a fines de esta semana hacer el traslado de los primeros diez detenidos”. “Esto lo venimos diciendo desde diciembre, hemos pedido reuniones junto a vecinos, con el Ministro, todo tendiente a un montón de situaciones que tiene que ver con la seguridad en la ciudad pero puntualmente con lo que tiene que ver con los detenidos alojados en la comisaría”, agregó.

Además, Giménez consideró que “lo que pasó el sábado en realidad era predecible: en un lugar donde hay 16 lugares para detención y hay 39, a veces 45 detenidos realmente la situación es alarmante y es muy peligrosa; es muy peligroso para los vecinos, que no merecen esta situación, para los agentes, y para el propio recluso”.

En cuanto al compromiso por parte de las autoridades penitenciarias, explicó que “supuestamente es el primero de varios traslados”, pero “estamos hablando de operativos que llegan a la decena de detenidos, que también tienen que tener seguridad en el propio traslado”. “Eso nos preocupa”, admitió. Sin embargo, adelantó que “se va a dar a corto plazo”.

“Lo estamos celebrando, porque sería la solución definitiva al tema del exceso de detenidos en la comisaría; pero si es un solo traslado, de forma aislada...no estaríamos haciendo nada”, advirtió, e insistió en que, además de “dar seguridad en la ciudad” y “que se pueda detener a quien se deba detener”, es importante que “el vecino de la Comisaría 12 pueda gozar de su barrio”.

La palabra de los vecinos

Por su parte, una vecina se animó a relatar frente a algunos periodistas los problemas que sufren a raíz de la situación de excepción en la seccional policial: “se escapan presos, están en los patios de los vecinos...varias veces, pasaron por los patios de varios vecinos, en otra oportunidad se escapó uno que lo estaba atendiendo el médico y fue a la casa de unos vecinos que son unos abuelitos, que estaban descompuestos porque no querían abrirles ni a la policía porque quedaron con miedo de abrir la puerta”, detalló.

“Lo que pasó este fin de semana no es la primera vez que ocurre, ya quemaron colchones en otra oportunidad y aparte nos están diciendo que hay dos personas encargadas de la mini cárcel que tenemos, cuando hay más de cuarenta personas y si prenden fuego los colchones y tienen que abrir la rejas qué hacemos nosotros, porque se van a escapar y para dónde van a escapar, para las casas, como ya pasó”, dijo la vecina, aunque reconoció que “los policías que están acá no tienen nada que ver; esto es de la Región Séptima, ellos están acá y no les queda otra que actuar cuando pasan cosas pero no tienen nada que ver, cumplen con sus tareas”.

Por todo eso, explicó se acercaron al gobierno municipal, “porque ellos son nuestros representantes y tienen que hablar por nosotros”, “pero no tenemos respuestas”, lamentó. “La Municipalidad dice que ellos no pueden hacer nada más que enviar notas y charlar pero nosotros necesitamos una respuesta, necesitamos que la provincia nos reciba”, insistió. Y concluyó: “los vecinos no queremos seguir viviendo así y pedimos una solución, no es justo para nosotros estar viviendo como estamos viviendo”.