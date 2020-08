Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 24.08.2020 - Última actualización - 21:25

Basura frente al cementerio

HÉCTOR RUIZ DÍAZ

"Intendente Jatón: falta iluminación, limpieza y orden en el acceso al cementerio municipal. En la playa de estacionamiento, frente al mismo, se están formando minibasurales. Falta forestación, iluminación pública y hay desagües sin tapa. Siguiendo hacia el norte, en el crematorio falta iluminación".

****

Un llamado a la prudencia

DANIEL, DEL CENTRO

"Reclamo salarial inaceptable: estuve leyendo en El Litoral las declaraciones del dirigente gremial del Sadop, Pedro Bayúgar, sobre los reclamos docentes. La verdad es que es vergonzoso. ¿En qué ciudad y provincia vive este señor?, ¿no sabe de las preocupaciones, padecimientos e incertidumbre del sector privado?, con trabajadores y empresarios que quedan sin trabajar; o empresarios con la realidad de no saber si pueden continuar con sus empresas... Yo reconozco el trabajo y el valor de los docentes, pero no se debe olvidar en este momento el contexto y que la estabilidad laboral de que dispone el sector docente es un preciado bien. Es fácil trabajar de dirigente gremial y exigir a través de movilizaciones virtuales, como muestra la foto del 20/8 ese diario. Como ciudadano, considero que este momento requiere de mucha prudencia y sobre todo, de mucha conciencia social. Gracias por el espacio".

****

Reducción de sueldos

MARTÍN GÓMEZ

"Quiero saber en qué quedó la reducción de sueldo de todo el personal político de la provincia de Santa Fe, como del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Legislativo; y en el caso de Santa Fe, del Municipio, del Honorable Concejo Municipal y de los secretarios y subsecretarios políticos. Porque no se ha dicho si continúa. En caso de que se esté haciendo, ¿a qué se destinan los fondos?, ¿a la compra de materiales, al arreglo de maquinarias, cambio del techo de alguna escuela, renovación de pintura...?, porque a los viejos nos dan un 7 % de aumento, que son dos monedas de Judas, mientras otros se dan muchos gustos. Me gustaría que un periodista informara. Gracias por todo lo que hacen".

****

Sin solución a las agresiones

VECINA DE CANDIOTI NORTE

"Vuelvo a comunicarme con el diario, luego de mi mensaje publicado el 10/8, con el título: 'Agresión a domicilios particulares'. Reitero ese mismo reclamo, ya que no he tenido ninguna contestación de parte de quienes podrían haber respondido ni ninguna solución. El tema es que estoy sufriendo ingresos a mi domicilio por el patio, desplazamientos por el techo (tengo alarma que ayuda a protegerme, pero no es suficiente); me rompen la basura que dejo en el cesto de mi vereda y desparraman todo. También me están manchando el umbral. He llamado reiteradas veces al 0800 de la Municipalidad y no me han dado una solución, ya que lo único que se les ocurrió fue que le colocara un candado al cesto de la calle, lo cual no tiene sentido, porque el recolector no podría retirar la bolsa, pero yo sigo sufriendo vandalismo en la vereda de mi casa. No entiendo cómo puede ser que ninguna autoridad policial haga algo al respecto. Esto es en calle Mitre al 4200, esquina Córdoba. Pido a la autoridad policial y/o municipal una respuesta satisfactoria a este planteo. Gracias por el espacio".

****

¡Un año sin luz!

ANDRÉS CAPELLINI

"Es la segunda vez que me comunico por este reclamo: no tenemos luz en calle 4 de Enero 1651, a mitad de cuadra, ¡¡hace un año!! Ya van 54 veces que llamo a la Municipalidad, al 0800, y no vienen a solucionarlo. No arreglan la luz, tampoco la vereda que está en malas condiciones. Aprovecho también para hacer un reclamo al Iapos: teníamos una boca de expendio en la Legislatura y ahora no atienden por la pandemia, me dijeron. Todo esto nos complica. La gente grande como yo no podemos estar yendo y viniendo, para averiguar por el servicio. Uno se quiere comunicar con Iapos y no hay teléfono, nada. Es terrible. Gracias por publicar mi mensaje".

****

Falta de luminaria

ADELA GRAZIOSI

"Buenos días. Agradeceré a la municipalidad que arregle la luz de la columna ubicada en calle Urquiza 1410 de esta ciudad. He realizado el reclamo y me dieron el número 41043. Desde ya agradezco el espacio y espero que lo solucionen a la brevedad".