Ese porcentaje es "mucho mayor" si se cuentan pacientes con patologías preexistentes

Sólo por Covid, hay 5% de ocupación de camas críticas en toda la provincia

Actuamente hay casi mil camas de terapia intensiva. Es baja la ocupación de pacientes con Covid-19, pero mucho más alta si se cuentan pacientes cardíacos o con otras enfermedades prevalentes. Las autoridades sanitarias no dieron el número total de ocupación. Aseguran que "no está tensionado" el sistema de salud provincial.

Claudia Perouch es directora del Hospital Centenario de Rosario e integrante del Comité de expertos de Santa Fe, y explicó la situación de toda la red prestacional de camas. Hoy la provincia cuenta con 954 camas críticas (de Unidades de Terapia Intensiva, UTI, donde van los pacientes de máxima gravedad), contando el sector público y el privado. "Sólo por Covid-19, el porcentaje de ocupación es del 5%", aseguró. No obstante, "tengamos en cuenta -pidió- que siguen existiendo las internaciones en terapia intensiva en un porcentaje mucho más alto por patologías prevalentes (pacientes coronarios, por ejemplo)", dijo la funcionaria, aunque no dio el porcentual de ocupación total de las camas críticas a la fecha. Hay otras 600 camas críticas pero sin respirador (para pacientes de cuadros leves a moderados). Y son 5.800 camas generales, "lo cual de alguna manera (por el porcentaje bajo de internación por Covid-19) nos daría cierta tranquilidad, porque no estaría tensionado o estresado el sistema de camas, en el caso de un incremento importante de casos", añadió Perouch. Tenés que leer La provincia de Santa Fe pasó los 5 mil infectados y hay "alta dispersión" de casos Solidaridad intergeneracional El vicedirector del Hospital Centenario, Fabio Ghezzi, hizo hincapié en esta "nueva categoría": la solidaridad intergeneracional. E hizo un "llamado a la responsabilidad" de las generaciones más jóvenes con respecto a la posibilidad de contagio de las generaciones más ancianas. Los casos más numerosos de contagios se ven desde los 20 hasta los 50 años, con un pico en la franja etaria de los 30 a 40 años (es decir, la población económicamente activa es la que más se contagia, puede superar un cuadro de Covid sin mayores problemas, pero luego puede contagiar a los adultos mayores). El corolario es que, por esa escasa solidaridad de una generación a otra, aparece como preocupación real una alta letalidad en los adultos mayores: "La curva de letalidad a partir de los 60-65 años comienza a crecer, y en personas de 80 años o más llega al 24%", advirtió el funcionario. Pidió a los más jóvenes extremar las medidas de cuidado y distanciamiento. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

