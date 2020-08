https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Insinuó que podría avecinarse una "guerra civil"

Duhalde: "No va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares"

Eduardo Duhalde puso en duda la celebración de las elecciones legislativas de 2021 y apuntó a un clima que atenta contra la continuidad del gobierno de Alberto Fernández. "No va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares", aseguró el ex presidente.

"¿Sabes lo ridículo que suena pensar que en 2021 va a haber elecciones?", se preguntó Duhalde, en "Animales Sueltos" (América). Y remarcó: "No va a haber elecciones". Ante la incredulidad del conductor y los panelistas del programa, reafirmó su postura y comenzó a deslizar su creencia sobre una interrupción. "No va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares". Entonces, el ex compañero de fórmula de Carlos Menem habló de la situación en Latinoamérica: "Quien ignore que hoy el militarismo se está levantando otra vez en América es porque no conoce lo que está pasando. ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar? Sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Sabemos que en Chile queda solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército". Luego, agregó: "Para que haya elecciones tiene que haber consenso, hay que borrar todas estas cosas que van por un camino opuesto a los consensos". Tenés que leer El Presidente, Duhalde y De Mendiguren analizaron "cómo hacer un relanzamiento fuerte" de la producción "Esto no es que ocurre de un día para el otro. Se van generando situaciones, se pone difícil. Esto puede terminar en una especie de guerra civil, por lo que vemos en las calles, el avance espectacular de las adicciones. Después no se puede manejar", sostuvo. El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires apuntó también a las grietas internas en el Frente de Todos: "Cristina Kirchner tiene un carácter que no conocemos recién ahora, que es opuesto al pensamiento profundo del presidente y del tercero en discordia, que es Sergio Massa". Por último, se refirió al clima que observa en la calle: "A todos los dirigentes con los que me reúno les pido la unidad, la unidad de los argentinos. Sin eso no se puede conversar. Claro, es más fácil para los que podemos comer todos los días, pero los demás... ¿Ustedes se piensan que se va a quedar tranquila la gente?".