Ameal: "Jugar los clásicos es comercial, no deportivo"

Martes 25.08.2020

El titular de Boca volvió a plantear su desacuerdo con la disputa de una fecha de clásicos y aseguró que D'Onofrio "piensa igual".

Jorge Ameal, máxima autoridad de Boca Juniors, rechazó nuevamente la posibilidad de que haya una fecha de clásicos en el próximo torneo del fútbol argentino, y sostuvo que "con D'Onofrio, presidente de River, pensamos igual".

"Una fecha de clásicos, sin que ese partido sea consecuencia de un cruce deportivo por obra de los resultados, es un tema comercial, no deportivo", dijo Ameal esta tarde en TyC Sports.

En cuanto a la situación del delantero Sebastián Villa, quien afronta una causa penal en la justicia por violencia de género, debido a una denuncia su expareja Daniela Cortés en abril pasado, Ameal señaló: "No vamos a separar (del plantel) a Villa hasta que la justicia decida".

En una reafirmación de la postura de Boca desde que se conoció la denuncia, el presidente boquense dijo que "no nos tenemos que adelantar, esperemos a que la justicia decida, si es culpable hay que curarlo porque sobre la pena no hay que seguir penando. Si tuvo un problema, busquemos cómo podemos ayudarlo".

"Lo lógico es sancionar y sacarle lo que Villa sabe hacer, que es jugar al fútbol. Esta es mi opinión, pero somos treinta miembros en la comisión directiva de Boca y veremos. Estamos esperando lo que decida la justicia. El jugador está en el plantel y a disposición del técnico", agregó.

Sobre la renovación del contrato de Carlos Tevez, el dirigente dijo que "Román fue fundamental para arreglar con Tevez, habló con él y está todo bien. Se está entrenando con ganas y va a andar muy bien".

En cuanto a la posible salida por ventas de los arqueros Esteban Andrada y Agustín Rossi, el presidente "xeneize" indicó que "no hay ningún pedido ni por Andrada, ni por Rossi", al tiempo que saludó la llegada de Javier García, procedente de Racing, al expresar "el gran aprecio que siento por Javier, quien es muy buen profesional y arquero", surgido de las divisiones juveniles de Boca.

Con respecto a la salida del defensor paraguayo Junior Alonso, Ameal dijo que "está claro que el que no quiere jugar en Boca, listo, se va otro lado. Jugar en Boca tiene que ser un orgullo no una obligación. Alonso es un gran futbolista. Tomó la decisión de irse por un problemita familiar, no podía ver a su familia que estaba en Paraguay, todas esas cosas influyeron, y listo, ya está".

En cuanto a la aprobación de la burbuja sanitaria de la Conmebol por parte del Gobierno argentino, Ameal explicó: "Estamos esperando para saber si tenemos que hacer cuarentena cuando volvamos de Paraguay. Los equipos argentinos tenemos desventaja deportiva. Todo depende del Gobierno y del cuidado de la salud".

Día de entrenamiento

Los jugadores de Boca Juniors realizaron el primer turno de la práctica en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza, en el comienzo de la pretemporada que se extenderá hasta el 4 de septiembre, con estrictos controles sanitarios. Los 33 jugadores convocados por el entrenador Miguel Russo se alojan en un hotel de la localidad bonaerense de Canning, y se hicieron un nuevo testeo para detectar si tienen la Covid-19.

Los futbolistas convocados son: Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo (arqueros); Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Renzo Giampaoli, Julio Buffarini, Frank Fabra, Marcelo Weingandt, Leonardo Jara y Emmanuel Mas (defensores); Guillermo Fernández, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Sebastián Pérez; Aaron Molinas y Enzo Roldán, Cristian Medina y Alan Varela (volantes); Carlos Tevez, Mauro Zárate, Ramón Ábila, Franco Soldano, Mateo Retegui, Walter Bou, Sebastián Villa, Agustín Obando, Gastón Gerzel y Exequiel Zevallos (delanteros).

En la lista no están Iván Marcone, Agustín Almendra y Agustín Lastra, quienes están aislados en sus casas porque dieron positivo de coronavirus la semana pasada. Gonzalo Maroni, quien llegó el viernes pasado de Italia donde estuvo a préstamo en la Sampdoria, está aislado en la pensión de juveniles de Casa Amarilla y se sumará al grupo la próxima semana.

En tanto, hay gran expectativa por el regreso confirmado de Edwin Cardona, quien será la segunda incorporación del actual campeón del fútbol argentino. El volante colombiano llega a préstamo por 18 meses del Xolos de Tijuana, y también tendrá que hacer el aislamiento preventivo obligatorio.

Racing: todo listo con Melgarejo

El futbolista paraguayo Lorenzo Melgarejo superó con éxito la revisión médica realizada ayer en su país y quedó cerca de convertirse en el segundo refuerzo de Racing Club, tras la llegada del arquero Matías Ibañez. El futbolista de 30 años quedó libre del Spartak de Moscú en julio pasado y llegará próximamente al equipo que dirige Sebastián Beccacece.

El extremo que jugó en el Benfica de Portugal y en Olimpia de Paraguay, entre otros clubes, estará ligado a la "Academia" por dos años. Sólo resta que en los próximos días arribe al país y cumpla el aislamiento para sumarse a las prácticas tras finalizar las formalidades contractuales.

Por otra parte, la Secretaría técnica encabezada por Diego Milito continúa con las negociaciones para contratar a Yuriel Celi, mediocampista peruano de Academia Cantolao. El juvenil de 18 años pretende más dinero del que le ofrecieron para llegar a Avellaneda y esa situación podría hacer caer la operación.

Maradona también quiere a Torrent

El lateral volante Fernando Torrent es el primer futbolista apuntado por el cuerpo técnico de Diego Maradona para reforzar el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata. Con 28 años, el futbolista que en la última temporada jugó en Arsenal quedó con el pase en su poder y también espera ofertas de Rosario Central y Fluminense de Brasil.

Gimnasia, que se suma a la puja por el jugador, necesita reemplazar en ese sector a Maximiliano Caire, quien el pasado 30 de junio finalizó su contrato.

"Estamos buscando la mejor opción deportiva para Fernando. Tenemos una oferta concreta de Fluminense y es la que estamos esperando para definir", dijo Cristian Calabrese, representante del jugador.