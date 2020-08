El DNU se dictó porque las empresas no aceptaron suspender aumentos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo argumentó el titular del Enacom, quien dijo que ya se está trabajando en una tarifa social para telefonía, televisión por cable e internet.

El titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, aseguró que la decisión de declarar telefonía celular y fija a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos en competencia "no se hizo en contra de nadie" sino "a favor del usuario".

El funcionario dijo que el Gobierno venía trabajando con las empresas, por lo que a principio de la pandemia se logró "retrotraer y congelar precios y las empresas pudieron seguir facturando, como no pudieron otras como comercios y demás".

Ambrosini dijo que el Gobierno pidió a las empresas en las últimas semanas un 'esfuerzo' en cuanto al aumento que pretendían para sus tarifas a partir de septiembre, pero no se llegó a un acuerdo y ante la urgencia, el Gobierno tomó la decisión de avanzar con esta medida.

"No hubo un consenso con las empresas para la prórroga de los incrementos. Había algunos números excesivamente altos y que no acompañaban el proceso de Argentina, que no soporta en aumento alto en un rubro tan usado como este. Hoy todos manejamos la conectividad: trabajo, educación, todo", dijo Ambrosini.

En declaraciones al programa "Todos Juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, dijo que "lo que prevaleció en el criterio del presidente (Alberto Fernández) es el beneficio de los usuarios y de los que menos tienen".

Ambrosini dijo que hoy el estatus es "servicio público en competencia" y señaló que no sabe si esto se mantendrá o no tras la pandemia. "Esto es como las prepagas: ellas aumentan, pero se hace consensuado con el Gobierno", dijo el funcionario.

"¿Por qué esta medida tendría que afectar la calidad del servicio? ¿En las Prepagas lo hizo? No. El Estado tiene la obligación que esto no pase. El servicio no cambió y las empresas seguirán facturando", dijo el funcionario.

También dijo que la Argentina está "en emergencia y todos tienen que empujar para sacar la Argentina adelante. Les pedimos un esfuerzo a las empresas, pero no llegamos a un acuerdo y tomamos esta medida", justificó.

Tarifa social

Ambrosini adelantó que, tras el decreto presidencial, desde el organismo comenzarán a delinear ya mismo la puesta en marcha de una tarifa social para estos servicios.

Agregó que "el objetivo es que la gente se pueda educar y acceder a un servicio lógico en cuanto a prestaciones", y sostuvo que la idea es que el servicio "tenga el alcance suficiente para evitar que en dos minutos te quedes sin datos o sin llamar por teléfono".

En respuesta a críticas de la oposición al DNU firmado por el Ejecutivo, Ambrosini afirmó que "se habla de estatizaciones" cuando se está "muy lejos en el espíritu del DNU de tener esa concepción".

Ambrosini precisó que el objetivo es "sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía" ya que a nivel mundial y en la Argentina no se está pasando por un buen momento.

El funcionario dijo que aún no tiene información respecto de si algunas empresas afectadas por el DNU irán a la Justicia, aunque aseguró que desde el organismo no tienen "ningún temor. Sabemos de la manera que lo hicimos y de momento no tenemos ninguna comunicación de las empresas", dijo.

Medida sensata

Por su parte, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, aseguró que el DNU es "una medida sensata" porque "en medio de la pandemia no se podía soportar un segundo aumento, ya que en marzo había habido un aumento de estos servicios".

López explicó que, a través del decreto, "el Presidente (Alberto Fernández) considera la comunicación como un derecho humano básico, lo que hoy está reconocido por Naciones Unidas como algo imprescindible para el desarrollo de la vida humana".

Además, aseguró el funcionario, "el tema era ver cómo el Estado recuperaba herramientas para dejar de ser un espectador cada vez que las empresas anunciaban aumentos de precios".

El número dos del Enacom indicó que además de la tarifa social que se establecerá para estos servicios, "el Enacom invertirá un fondo de mil millones de pesos en infraestructura en los barrios populares".

Sobre los cuestionamientos de la oposición a los términos del decreto, López afirmó que "en la Constitución está incorporado el derecho del consumidor y los tratados internacionales de derechos humanos, y este derecho a la comunicación es un derecho humano básico".

A la Justicia

Las empresas de telecomunicaciones movilizaron a sus equipos legales para establecer cuál será la estrategia de defensa, y todas analizan judicializar la medida que convirtió en servicio público esencial las prestaciones de internet, telefonía celular y televisión paga.

Una de las alternativas es plantear la inconstitucionalidad del DNU, con el argumento de su improcedencia, en momentos en que el Congreso está funcionando con normalidad.

A la vez, las empresas extranjeras tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés), bajo el concepto de que el cambio de marco regulatorio es asimilable a una expropiación.

Accesibilidad

El presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara esenciales los servicios de telefonía móvil y fija, internet y cable "garantiza la libertad de expresión" y "democratiza el acceso" a la comunicación.

"Veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país", indicó Salinas Porto en diálogo con radio Provincia.

Para graficar la situación existente, mencionó que cada vez que un usuario quería "retirarse del cable ofrecían una tarifa 70% menor", de lo que se deduce que con ese valor rebajado "tampoco perdían" y que lo que hacían era "cobrar tarifas excesivas".

Por tal razón, sostuvo, "este decreto democratiza el acceso y genera la posibilidad de tener tarifas más justas al tiempo que amplía la injerencia del Estado en cuanto a infraestructura".

"Tenemos que estar atentos que no cambien la discusión, esto genera mayor libertad de expresión porque más gente va a estar conectada, más gente va a tener celular, y va acceder a contenidos educativos, a lograr un empleo porque lo van a convocar con un mensaje de whatsApp, van a tener mayor posibilidad de acceder a las noticias", agregó.

Advirtió, sin embargo, que habrá que "estar atentos al discurso de 'fake news' que ya se empezó a instalar".

Salinas Porto recordó que las empresas privatizadas de telefonía debían tener como eje de su servicio que "no hay ciudadanos de primera ni de segunda" y "se habían comprometido a que la conectividad iba a llegar a todos", pero lamentó que "eso no ocurrió en 30 años que tienen el servicio".

Dijo también que en "lugares menos poblados donde hay casas bajas, terrenos baldíos, el servicio de la empresa empieza a flaquear, no pone teléfonos, no pone módems y menos aún fibra óptica", y agregó que "ese esquema se traduce en todo del país".