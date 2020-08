https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.08.2020 - Última actualización - 7:23

¿Peligra la temporada de verano? Coronavirus: Varios distritos de la costa bajaron de fase y Mar del Plata anunció la circulación comunitaria

La temporada de verano 2021 parece estar cada vez más complicada debido que son varios los distritos de la costa bonaerense a los que le llegó el coronavirus, con cuatro municipios bajando de fase y Mar del Plata anunciando que tiene transmisión comunitaria.



La semana pasada el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, anunció que no estaba en riesgo la temporada de verano y que no sería necesario hisoparse para ingresar a la costa, algo que no fue tomado a bien por los distintos intendentes.

Los distritos de la costa que descendieron una fase (de 5 a 4) fueron Villa Gesell, el Partido de la Costa, Mar Chiquita y General Alvarado (Miramar).

Dos de estas comunas (Gesell y Mar Chiquita) empeoraron su situación en relación a la semana anterior y La Costa junto a General Alvarado no la mejoraron.

Los otros distritos que ya estaban en fase 4 son: Mar del Plata, Pinamar, Necochea y General Madariaga.

Mar del Plata sigue sumando récords en cuanto a los contagios diarios (169 en las últimas 24 horas) y denuncian que en el parte oficial figuran 57 fallecimientos desde el inicio de la pandemia pero ya serían más de 70 las muertes.

En tanto, Pinamar, un distrito que no tiene capacidad sanitaria ni siquiera para sus habitantes, está en Fase 4 desde hace más de 20 días y hasta su intendente, Martín Yeza se contagió coronavirus.

Y a los partidos de la costa se podría sumar Tandil, que pasó también de Fase 5 a 4, con un importante incremento de casos y mucha preocupación de cara al futuro teniendo en cuenta que es una ciudad turística.

Mientras se discute de qué manera se desarrollará la temporada de verano, la situación epidemiológica empeora y no hay buenas señales de cara a enero 2021.



Situación epidemiológica de los cuatro distritos que bajaron a Fase 4:

Villa Gesell: 24 casos activos, 56 en estudio y 2 recuperados. Hace una semana tenía 8 casos activos.

Mar Chiquita: 55 activos, 43 en estudio y 6 recuperados. Hace una semana 15 casos activos.

Partido de La Costa: 15 activos, 28 recuperados y 3 fallecidos. Hace una semana 11 casos activos.

General Alvarado: 17 activos, 10 en estudio y 20 recuperados. Hace una semana 20 activos.