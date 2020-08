https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Y si Talleres insiste por Troyanski?

Unión no se "achica" y quiere una oferta grande

No surgieron novedades concretas, aunque se dice que habría fuertes presiones para conseguir que el delantero salga de Unión para ir a jugar a la Docta. Bottinelli tiene "un pie y medio" en Rosario Central.

Franco Troyanski, el jugador por el que se interesaron varias instituciones y Unión no se quiere desprender, salvo que sea por algo "a lo que no le podamos decir que no". Crédito: Gentileza Unión

"De la única manera que se irá Troyanski es si llega una oferta irresistible y a la que no le podamos decir que no", fue la contestación que recibió El Litoral este último fin de semana de parte de la gente de Unión, una vez confirmado el rechazo a la oferta que hizo Talleres de Córdoba por llevarse al delantero rojiblanco. Si bien no se manejaron datos precisos, se habló de una suma de dinero, el 25 por ciento del pase de Carabajal y el préstamo de algún jugador que interese de su plantilla. En Unión negaron que haya sido este el ofrecimiento, pero quizás algo de eso hubo. Lo cierto es que la respuesta fue negativa. Más allá de esta respuesta rojiblanca, por lo que El Litoral pudo averiguar, Talleres insiste en contar con el jugador y no habría que extrañar que vuelva a la carga en cualquier momento. Tomando como parámetro lo ocurrido con el otro ofrecimiento recibido este año -el año pasado hubo uno del Huesca- que fue el del Puebla de México, habrá que mejorar esta última propuesta que fue de 250.000 dólares por el préstamo, con una opción de 2 millones de dólares por el pase definitivo (Unión es dueño del 50 por ciento de los derechos económicos). Es decir que por menos de ese dinero no se irá y que el ofrecimiento, sea de Talleres o del equipo que fuere, tendrá que ser bastante superior para que seduzca a la dirigencia tatengue. Por otra parte, el puesto de delantero es uno de los que preocupa a Azconzábal. Se sumaron Márquez y Borgnino, pero el técnico quiere uno más para completar el plantel. Claro que, si se va Troyanski, habrá que salir a buscar a dos delanteros y esto es complicado. Además, el técnico tatengue quiere sumar a un marcador central para ocupar el lugar que ha dejado vacante Bottinelli y un par de volantes más (uno de ellos por el costado izquierdo). Por lo pronto, desde este lunes ya se encuentra Nery Leyes en Casasol, uno de los jugadores que pidió el técnico y al que conoce por haberlo dirigido en Tucumán. Talleres está a punto de transferir al arquero Guido Herrera al Yeni Malatyaspor de Turquía. Será un préstamo con cargo y opción de compra, y sólo restan ver detalles con el jugador. El préstamo es por 500 mil dólares, más una opción de 4 millones de dólares por la compra, una cifra que Luis Grillo, su representante, consideró "muy importante" por el contexto actual de crisis ante la pandemia de coronavirus. "Estoy sorprendido del monto del préstamo. Para este mercado de pases lo considero muy importante. Ni hablar del monto de la opción. Creo que es una buena operación la que hace Talleres, más allá de que (Andrés) Fassi no estaba de acuerdo, porque pretendía venderlo", consideró. El volante argentino Fernando Zuqui, ex Boca, Colón y Godoy Cruz, entre otros, también fue transferido a ese club, por lo que será compañero de Herrera en el caso de que se concrete la operación. Ya se fueron de la "T" distintos pilares del plantel de la temporada pasada, como Andrés Cubas y Facundo Medina (transferidos a Francia), Guilherme Parede (préstamo a Vasco da Gama de Brasil) o Franco Fragapane (también cedido a Fortaleza, de Brasil). Además, no seguirían los delanteros Dayro Moreno, quien se quedaría en su Colombia natal, ni el goleador Nahuel Bustos, quien tiene varias instituciones interesadas en sus servicios. También se fueron el mediocampista José Mauri y el delantero Jonathan Menéndez, y podrían sumarse más a la lista. El enganche Nicolás Giménez, en tanto, partió, pero al fútbol árabe. Por otro lado, llegó como refuerzo el juvenil defensor ecuatoriano Piero Hincapié. Al día Unión le ofrece a sus socios la posibilidad de abonar las cuotas adeudadas en hasta 6 cuotas sin interés sin perder la antigüedad. Para ellos, se deben acercar a la oficina de socios, de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13, en una promoción que tiene validez hasta el 10 de setiembre con todas las tarjetas de crédito. Bottinelli arregla con Central Es inminente la contratación de Jonathan Bottinelli por parte de Rosario Central, según las informaciones que llegan desde Rosario y hablan del especial interés del Kily González por contar con el defensor, que en las últimas tres temporadas militó en Unión y que también tenía en sus manos un ofrecimiento para seguir en Unión hasta fin de año. Además, Central -que le debe un importante dinero a Unión, valuado por los propios dirigentes canallas en 600.000 dólares- están a punto de sellar oficialmente la salida de Jeremías Ledesma. El arquero abrochó su parte virtualmente con Cádiz. El elenco español aceleró a todo ritmo con sus pares canallas para contratar al pergaminense. Sólo resta el marco formal y legal para hacer el anuncio. La operación se realizará a préstamo por un año. Será a cambio de 600 mil dólares con una opción de compra obligatoria de 1,8 millón bruto por el 75 % del pase si el equipo amarillo logra mantenerse en primera o ataja al menos 45 minutos del 65 % de los partidos. Por lo que pudo averiguar El Litoral, hasta el mediodía de este martes no se habían producido novedades en cuanto a la contestación que, necesariamente, debería existir de parte del representante del jugador para desestimar la oferta que le hizo llegar el club a la que todavía no habían respondido que no la aceptaban. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

