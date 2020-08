Declaran a África territorio libre de polio

La Comisión Regional de Certificación de África para la Erradicación de la Polio (ARCC) declaró al continente africano libre de poliovirus salvaje, más ampliamente conocida como polio, tras cuatro años consecutivos sin casos declarados y esfuerzos masivos de vacunación de los niños.

"Today is a day of celebration, and a day of hope.

"Today is a day of celebration, and a day of hope.

Today we come together to rejoice over an historic public health success - the certification of wild poliovirus eradication in the African Region."-@DrTedros