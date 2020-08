https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Paritarias

No hubo acuerdo salarial y los municipales pararán este miércoles y jueves

Festram anunció un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el miércoles y jueves de esta semana. Aunque en la tarde del martes se realizó una reunión, las partes no llegaron a un acuerdo y se ratificó la medida.

Los municipales de la provincia anunciaron un paro por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para miércoles y jueves de esta semana. Sin embargo, el lunes fueron citados a una reunión que se celebró en la tarde del martes, en el marco de las paritarias del sector. Tenés que leer Festram reclama sanción ejemplar para el intendente de Avellaneda En representación de Festram, Mauricio Herzog explicó a El Litoral que el lunes fueron citados a una nueva reunión para este martes y que, aunque participaron en la misma, consideran que “es muy atrasada” y su objetivo es “dilatar la situación”: “hace una semana que venimos pidiendo una nueva paritaria creíamos conveniente que esta misma tendría que haber sido antes; igual el plan de lucha está confirmado en toda la provincia, 48 horas sin asistencia”, lamentó el sindicalista. En el mismo sentido, opinó que desde el sector no ven “buena intención de los intendentes en discutir un acuerdo salarial” en este momento. Por eso, habían anunciado que solo levantarían la medida si había acuerdo salarial, “que tiene que ser un aumento real, concreto y no un bono como les han dado en la provincia y como nos han ofrecido los intendentes en la última reunión paritaria” detalló. “También hay que discutir las asignaciones familiares y el bono Covid que se ha pagado a los agentes de salud y policías, y nuestros compañeros – que están desde el primer día de la pandemia – han sido discriminados y no se les ha pagado”, añadió. Con respecto a un posible piso para la discusión salarial, Herzog informó que pidieron “que se aplique nuevamente la cláusula gatillo, con los índices del mes pasado, 16,1%”. “Esa es la base de discusión, y estamos convencidos de que se puede pagar”, concluyó. Horas más tarde, desde la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales anunciaron que "sin ningún tipo de propuesta de parte de los Intendentes, los Municipales ratificaron el paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo anunciado para el miércoles 26 y el jueves 27". "La medida se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo, priorizando el mantenimiento de las guardias mínimas y el cumplimiento de los protocolos de emergencia", indicaron a través de un comunicado. En tanto, el día viernes 28 de agosto la Federación realizará un Plenario de Secretarios Generales, en forma virtual, a fin de definir la forma y profundización del Plan de Lucha.