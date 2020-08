https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.08.2020

"La inflación ya nos comió”, afirmó Rossi Médicos de hospitales públicos de la provincia pararán este jueves La medida será por 24 horas sin asistencia a los puestos de trabajo, aunque se garantizarán las guardias mínimas, Covid y no Covid.

Los médicos del sistema público de salud de la provincia anunciaron este martes un nuevo paro de actividades que se desarrollará el jueves 27, el tercero en un mes, “ante la falta de respuesta” del Gobierno provincial al pedido de convocatoria a reunión paritaria para fijar un incremento salarial.

“La tercer jornada de lucha es una medida de fuerza, es un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo por 24 horas con mantenimiento de guardia Covid y no Covid. La verdad es que son oídos sordos y sinceramente estoy realmente preocupado que no escuche el Gobierno o escucha lo que quiere escuchar”, afirmó a El Litoral Néstor Rossi.

“Ellos piensan que somos pavotes al respecto y no nos damos cuenta que malgastan el tiempo en cosas que no sirven, en cosas que deberían darle una oportunidad de ejercer una paritaria como corresponde. No levantarse ni imponer, la época de imponer ya paso y fue la dictadura militar”, dijo el secretario general AMRA Seccional Santa Fe.

“Ellos no ponen paritaria, la semana pasada el día miércoles convocaron a paritaria central para el viernes , qué les costaba llamar ese mismo día. Ya negreros les dije, ya miserables les dije y ahora les voy a decir chiquilines porque están pensando en un nuevo bono. Nosotros tenemos información de adentro, a alguien se le escapó y nos contó. No piensen así, charlemos como gente adulta , pactemos lo que es. La inflación ya nos comió”, aseguró Rossi.