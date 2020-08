https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.08.2020

19:49

Rueda con menos compradores Mejoras para la soja y el maíz en el mercado de Rosario

El mercado de granos de Rosario cerró hoy con mejoras para la soja y el maíz, en una rueda en la que se registraron menos compradores y posiciones abiertas de negociación.



En el mercado de maíz hubo incrementos en los valores, principalmente en el segmento de entrega disponible; y en las ofertas por mercadería de entrega diferida, aunque se acortó el abanico de posiciones de la nueva campaña hasta el primer trimestre de 2021.



Por maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 150 por tonelada, US$ 2 más que los US$ 148 que se ofrecen por la mercadería entregada en septiembre; por otro lado, se mejoraron las ofertas realizadas para octubre y noviembre en US$ 3 y US$ 2, respectivamente, alcanzando un valor de US$ 149 para ambos meses; mientras que en diciembre y en enero del año próximo el valor ofrecido aumentó a US$ 150.



En el segmento de campaña 2020/21, mejoraron las ofertas por maíz para entrega en marzo a US$ 145 por tonelada, abril y mayo mantuvieron una cotización de US$ 140, con la entrega en junio en US$ 130; para la descarga en julio se ofrecieron US$ 128, US$ 2 menos que ayer.



En tanto, a pesar de que el mercado de trigo contó con menos compradores, los precios se mostraron relativamente estables para ofertas de cereal con entrega disponible y algunas mejoras en los valores ofrecidos para posiciones de la nueva campaña.



Por trigo con entrega disponible, la oferta por el lado de la exportación se mantuvo en US$ 185 por tonelada.



Por trigo de campaña 2020/21 se ofrecieron abiertamente US$ 175 por tonelada para entrega en octubre, noviembre y diciembre; para descarga entre el 15 de diciembre y 15 de enero se ofrecieron US$ 177; mientras que se ofreció US$ 177 por lo entregado en enero; por febrero se ofrecieron US$ 179, US$ 3 más que ayer; y la oferta para entrega en abril se mantuvo en US$ 180.



Por su parte, en el mercado de la soja se destacó una mejora en la oferta de compra por parte de las fábricas, tanto en el segmento disponible como para entregas diferidas, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario.



La oferta de compra por soja disponible presentó una mejora en la jornada de hoy, ubicándose en $ 18.035 por tonelada, con un aumento de $ 220 respecto a ayer.



La oferta de compra en dólares fue de US$ 245 por tonelada, US$ 3 más que ayer.



No obstante, durante la jornada un comprador no tradicional llegó a ofrecer US$ 248 por la mercadería con entrega disponible.



En el segmento diferido, se ofrecieron US$ 246 por lo que se entregue en noviembre, significando una mejora de US$ 2 con respecto a ayer.



En la jornada del martes, el mercado de girasol ha operado en sintonía con las ruedas previas, presentando ofertas de compra que se mantuvieron estables.



La oferta de compra por girasol disponible fue de US$ 270 por tonelada al igual que la rueda del viernes; para la entrega entre diciembre y marzo de 2021 se ofrecieron US$ 240, sin cambios.



Con información de Telam