Línea directa

Martes 25.08.2020

19:57

Recolección de bolsas y poda

VECINA DE Bº GUADALUPE ESTE

"Llamo a la Municipalidad al 0800-777-5000 y no me atienden. Es para reclamar que la Empresa Cliba no pasa a recolectar las bolsas y ramas. ¿Qué hacen los inspectores o encargados de los distritos para controlar? La ciudad está abandonada. Gracias a ustedes por ayudar a los vecinos con los reclamos".

****

Imposible sacar turno

DANTE DE BARRIO SUR

"Quiero solicitar un turno para pedir la partida de defunción de mi abuelo que debo presentar en el Crematorio Municipal de Santa Fe. Al acceder a la página web del Registro Civil y presionar la opción "Solicitar turno", la misma realiza un salto, volviendo a mencionar "Solicitar nuevo turno" reiteradas veces al intentarlo. Las llamadas telefónicas no responden a ninguna de las alternativas del contestador automático. Aclaro que el pedido de la partida vía online está fuera de servicio en este momento. Al asistir en forma personal, el Registro me demanda el turno vía web que no se puede conseguir. Este trámite no es una gestión arbitraria a mi persona, sino que es una formalidad esencial exigida por el Crematorio antes citado. Quisiera pedir a la Municipalidad que solucione este tema. Trato de cumplir con todos los requerimientos de una triste gestión. Gracias por el espacio".

****

Alarma para las escuelas

RAMÓN

"¿Hasta cuándo los comedores y escuelas van a seguir sin alarmas? Paguen un poco menos a los cargos políticos, menos planes a los que no trabajan ni piensan hacerlo y hagan algo útil. Como poner esas alarmas".

****

Una solución para los reemplazantes

FERNANDA

"Señor gobernador Omar Perotti: soy docente reemplazante. Comprendo que nos encontramos en una situación especial, pero los reemplazantes ya no podemos esperar más. ¿Podría estar desde el 1° de enero sin cobrar su sueldo? No solo estamos sin trabajo hace 8 meses (5 meses en mi caso), sino que también nos quedamos sin obra social. Para su gobierno, no somos trabajadores de la educación, pero tampoco desocupados, no tenemos ningún tipo de ingreso, no hay bono y tampoco podemos tramitar el IFE por estar en el sistema como empleados de la provincia. ¿Cuándo le toca ocuparse de nuestra situación y pensar en miles de familias trabajadoras?".

****

Quemas voluntarias

UN LECTOR

"Viendo el tema de la quema de campos, ya no digo de islas, porque se está quemando tierra firme a la par del territorio isleño; viendo eso, la inacción del Estado, porque los únicos que actúan son los bomberos, que en general son voluntarios. Los ciudadanos vemos con preocupación la incapacidad, la inacción del Estado para poner freno a esta situación. Y tenemos la preocupación de que un reducido grupo de delincuentes pone a la provincia y al Estado patas para arriba. La gente está indefensa, temiendo que se le queme su vivienda, viendo arder sus campos quemados por un grupo reducido de delincuentes que no pueden ser capturados o identificados por el Estado. Es algo increíble. Nos preguntamos qué espera el Estado provincial y el nacional para actuar con la fuerza del caso, para parar este acto de terrorismo: hay gente que está quemando campos e islas, señores del Estado. Les pedimos que se despierten y que hagan algo".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres, cuyos principios no soportan ser publicados. Un principio que no pueda manifestarse en altavoz, sin que se arruine, al mismo tiempo, mi mismo propósito, un principio que, por lo tanto, debería permanecer secreto para poder prosperar y que no puede confesarse públicamente sin provocar indefectiblemente la oposición de todos. Un principio semejante solo puede obtener esta general y necesaria reacción de todos contra mí, a priori, con la injusticia con que amenaza a todos".