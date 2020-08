https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.08.2020

19:59

Emergencia democrática Se podrá estar a favor o en contra de la apreciación de la Sra. Vicepresidente, pero su afirmación es muy seria institucionalmente. Por ello los otros poderes deben tratar con seriedad esta situación.

En el Diario El Litoral del 07 de agosto próximo pasado, se reproduce un comentario - acusación de la Sra. ex presidenta (de 2007 a 2015) y actual vicepresidenta, en el cual concretamente dirige su impronta contra los Sres. jueces que consagran y garantizan la impunidad del anterior presidente (del 2015 al 2019), de Juntos por el Cambio y agrega que lo hace de esta manera para que el "Pueblo se Entere".

Qué tristeza para nosotros los ciudadanos -así lo define nuestra Constitución Nacional- que la Señora vicepresidenta, miembro de dos de los tres Poderes de la Democracia (Ejecutivo y Legislativo), denuncie públicamente y no Judicialmente a miembros del Poder Judicial, el otro Poder de la Democracia.

Se genera una pregunta, ¿será factible que entre los responsables de los tres Poderes de la Democracia se produzca un acuerdo a través del cual se reúnan los titulares de cada Poder para definir estas intimidades que desmerecen a la Democracia?

Hasta donde estamos informados por los medios de comunicación, la Sra. vicepresidenta tiene cuestiones judiciales y ahora por sus apreciaciones -que por el nivel de su jerarquía democrática suenan a destiempo pero importantes- por cuanto denuncia el accionar de los Sres. Jueces que dan encubrimiento al anterior presidente de la Nación, deja para el común denominador que de los que gobiernan no hay uno sólo con los Valores de la Honestidad.

La otra pregunta, que hace a la mayor tristeza de un ciudadano, ¿los Sres. Jueces qué hacen?, no contestan, los acusan y es como que no se enteran, se callan, no accionan legalmente y entonces uno se pregunta ¡para qué carajo están!

Vuelvo a la Democracia, el Poder Judicial, que Poder tiene como Justicia, es responsables de la tercera parte de la Administración del Estado Nacional.

Si a los Jueces los acusan públicamente -dos de los tres Poderes de la Democracia- y nada dicen, qué nos queda para los ciudadanos de a pie.

Pregunto, ¿no correspondería una renuncia masiva, para que dicho poder sea reemplazado en su totalidad, por estar incriminados en su Ética y cumplimiento del deber?

El Pueblo podrá en algún momento contar con sus representantes en el Poder Legislativo, que definan una posición. Hay algún otro Poder Democrático superior al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para actuar, ante la inactividad de los mismos.

Los Sres. gobernadores, ¿qué papel juegan en la Democracia? ¿son partícipes de piedra? ¿Ante esta eventualidad, solamente queda el Sr. Presidente para dirimir este entredicho, deberá hacer uso de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), la Intervención de los dos Poderes el Legislativo y el Judicial, para dirimir la controversia Institucional?

Se podrá estar a favor o en contra de la apreciación de la Sra. Vicepresidente, pero su afirmación es muy seria institucionalmente. Por ello los otros poderes deben tratar con seriedad esta situación, si no se lo hacen, ¿qué validez tienen las afirmaciones de la Sra. vicepresidente, segunda autoridad en la democracia de nuestra Nación?

Esta situación pone al Sr. Presidente, a los Sres. Legisladores y a los Sres. de la Corte Suprema en una Emergencia Democrática.

Qué buena ocasión para los eruditos constitucionalistas.

