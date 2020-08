https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El argentino quiere irse del club Se filtró el documento que Lionel Messi le envió a Barcelona

Este martes Lionel Messi le reclamó a la dirigencia del Barcelona que se ponga fin al vínculo que los une y que lo dejen marchar como agente libre para poder elegir el próximo club en el que seguirá su carrera. De esta manera, es inminente que se oficialice el final del ciclo, aunque al parecer, primero habrá una batalla legal entre ambas partes.

El aviso a las autoridades del club llegó a través de burofax, un servicio que se utiliza en España para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros, que se entrega siempre bajo firma del destinatario.

Allí, el futbolista pidió ampararse en el artículo 24 de su contrato que le permite rescindir el vínculo unilateralmente al final de cada temporada, siempre y cuando haya un previo aviso. Hasta el momento, los voceros del Barcelona informaron a diversos medios españoles que la dirigencia cree que el plazo para ese aviso ha vencido el 10 de junio, por lo que el jugador no puede ampararse en ese artículo.

A horas de la noticia, la cadena ESPN publicó una imagen del documento que Messi envió al club. “Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad”, señala el burofax que está firmado por el rosarino de 33 años.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento tapado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, cierra la carta que fue enviado al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y a la junta directiva. Además, tiene fecha de este martes, 25 de agosto.