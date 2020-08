El jefe de Policía de Santa Fe pidió licencia para defenderse de graves acusaciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.08.2020 - Última actualización - 21:21

21:18

Víctor Sarnaglia fue mencionado como receptor de coimas para proteger a delincuentes.

El jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, presentó verbalmente este martes por la noche un pedido de licencia y este miércoles a la mañana lo hará formalmente.

Cabe recordar que Sarnaglia apareció mencionado en publicaciones periodísticas como presunto receptor de coimas para proteger a personas vinculadas al juego ilegal. Su intención es presentarse el jueves ante un fiscal para ponerse a disposición y pedir que lo investiguen.

"Presenté un pedido de licencia para poder defenderme", dijo escuetamente el jefe que se hizo cargo de la fuerza en diciembre de 2019, con la llegada a la Casa Gris de Omar Perotti.

Mientras dure la licencia el cargo será ocupado por la subjefe Emilce Chimenti.

En los últimos días, Sarnaglia fue involucrado en el presunto cobro de coimas para brindar protección a delincuentes en el marco de la causa en la que quedaron detenidos los fiscales Patricio Serjal y Rubén Ponce Asahad.

El ex jefe de la Tropa de Operaciones Especiales, de Los Pumas y de un par de unidades regionales, que ya estaba retirado cuando lo designaron jefe de la Policía provincial, dijo que su intención es tener "libertad" para defenderse de las acusaciones que lo vinculan al cobro de coimas.

"El jueves me voy a presentar ante un fiscal, le voy a pedir que me investigue y me voy a poner a su disposición. Y además le voy a aportar pruebas de que yo no pude haber hecho lo que dice la prensa que hice", dijo al diario La Capital de Rosario.