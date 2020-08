Baladas para cantar en casa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La agrupación integrada por Walter Piancioli, Raúl Ruffino y Federico Bugallo realizará un extenso show por streaming el próximo 4 de septiembre. Sobre esto y otras novedades dialogó Piancioli con Multimedios El Litoral.

El viernes 4 de septiembre a las 22, Los Tipitos transmitirán desde el Estudio El Santito una nueva experiencia para los shows de streaming. En este reencuentro con sus fans Los Tipitos estará haciendo un extenso repertorio donde se podrá disfrutar un variado recorrido por su discografía que irá desde lo clásico al folclore pasando por sus hits, algunas rarezas y desempolvarán algunas canciones, además, en este streaming show no faltarán las sorpresas. Con más de dos décadas de trayectoria y en una constante reinvención, Los Tipitos invitan a su público a formar parte de esta nueva experiencia.

Para saber más, Multimedios El Litoral dialogó con Walter "Willy" Piancioli (voz, guitarra y teclados), parte de la formación que se completa con Raúl Ruffino (guitarras y coros) y Federico Bugallo (bajo, guitarras y coros)

Dar el salto

-¿Cómo fue animarse al streaming?

-La pensamos. El tema también era encontrar un lugar adecuado que esté bueno, que nos permita hacer un show lindo y digno para la gente que va a comprar una entrada. Estamos en días de estar aprendiendo con esta nueva modalidad: la verdad es que nadie sabe demasiado sobre esto; son los primeros intentos, el primer año en que todo el mundo se volcó a hacer streamings porque no queda otra.

Lo que buscamos fue un lugar que esté bueno, una lista de temas que esté buena también, para darle a la gente alguna cosita distinta y algún interés diferente. Estamos armando una lista casi exclusivamente de baladas, con algunos condimentos. Por supuesto también tres o cuatro clásicos de Tipitos para la gente que por ahí hace mucho que no nos ve, o nos conoce por redes o YouTube: en este caso hay mucha gente de México que nos sigue a través de plataformas digitales, no puede venir a vernos a la Argentina (salvo cuando por ahí viajamos a México, o a España).

-¿Por qué más baladas?

-Tenemos un montón de baladas: estuvimos buscando en los discos nuestros y tenemos como 30, así que hicimos una listita casi exclusiva. Pasa que son 26 años de banda, grabamos 14, 15 discos, ya perdí la cuenta.

-Como una cuestión íntima.

-Sí, en realidad un poco más de piano que de guitarras. Va a haber de todo: guitarra acústica, folclore, un poquito de cajón y otros condimentos. Y rock, por supuesto.

Vínculos

-¿Por qué eligieron el estudio El Santito?

-Está preparado para el streaming: ofrece un muy buen servicio, tenés de director de cámaras, las cámaras, sonidista, todo como para hacer un showcito que esté bueno. Facilidades, en un estudio de grabación que es grande, como para también cumplir con las reglas sanitarias, y tener un lindo escenario; porque el tema es armar un escenario adentro de un estudio, y no hay muchos estudios que tengan esa posibilidad por las dimensiones. Por eso está buenísimo.

-¿Cómo se imaginan la sensación medio rara de saber que la gente está del otro pero que no la podés ver?

-Me los imagino tomándose un vinito, comiendo una picadita o una pizza en casa mirando la tele (risas). De hecho las fotos que me han mandado cuando alguna vez hice uno hace unos meses, desde casa, eran eso: dos copitas de vino, mirando la tele, disfrutando del show.

Es rarísimo para el artista y para el que mira también, me parece: comprar una entrada para ver algo desde tu casa. Es una cosa nueva, no estamos acostumbrados a esto. Para el artista es muy raro porque no hay aplauso, no le ves la cara a la gente, no sabés qué pasa. Me imagino que para el cómico de stand up debe ser peor todavía, porque no hay risa: terminás el chiste y nadie se ríe, es espantoso.

-No tenés la devolución.

-No tenés devolución, no hay interacción: puede haberla si ponés un chat, pero el chat a veces distrae mucho, no es lo mismo que tener al público ahí. Son modalidades, está bueno buscar la veta, el interés estético.

Hacia adelante

-¿Cómo vivieron este tiempo de aislamiento, estar separados, y ahora juntarse para volver a arrancar?

-Pasamos por un montón de estados. Creo que cada uno en su casa pasó por un montón de situaciones. Siempre tratando de estar conectados con la gente. En mi caso tuve la posibilidad de lanzar un disco solista (que ya tenía hecho) que se llama "Innatural". Hay dos singles: uno se llama "Innatural" y otro "Lago en el cielo" que están en plataformas digitales y YouTube.

Pasé por un montón de momentos y creo que los chicos también. Después volver a juntarnos, a cantar y tocar juntos de nuevo es una maravilla.

-¿Se aprovechan los tiempos muertos para pensar temas nuevos?

-De hecho estamos haciendo un demo como para grabar un disco: a ver si podemos llegar a grabarlo este año, es la idea. Ese es un laburo que se nos había cortado con la cuarentena y lo estamos retomando de a poquito. Ahora está la posibilidad de volver a los estudios de grabación, siempre con los cuidados necesarios de sanidad. Por lo menos podemos ya salir de casa a trabajar, que eso es lo que nos tenía frenados.

El disco que estamos pensando es de rock y pop; aunque uno tiene en la cabeza una cosa y después te sale otra. Vamos a ver cómo sigue todo esto.