"La previa": ritmo circense que se traslada hacia las pantallas

Tomás Quintín Palma es el conductor de este ciclo generado por La Usina Social. Contó a Multimedios El Litoral cómo fueron los orígenes de un proyecto que nació en la red social Instagram en los primeros días de la cuarentena y se amplió hacia la pantalla de TV a través de un formato novedoso.

La Previa, el ciclo organizado por La Usina Social que se emite los viernes y domingos a partir de las 20 en Instagram Live, arrancó en las primeras semanas de la cuarentena. Era un momento en el cual la total incertidumbre por la pandemia trasladó todo el foco hacia la virtualidad Tomás Quintín Palma, desde la conducción, logró insuflar una frescura y una sintonía con los invitados (actores, cantantes, humoristas, dibujantes, periodistas, deportista, influencers, referentes ciudadanos y más) que derivaron en un enorme interés por parte de los seguidores.

El proyecto, que nació sin una duración predeterminada, logró sostenerse a lo largo de los meses a diferencia de muchas otras propuestas similares que quedaron en el camino. Y hace pocas semanas pasó a la televisión, algo que representa una vuelta de tuerca novedosa. Así, los especiales de La Previa se transmiten los viernes a las 23 por Somos Rosario y a través del canal 520 de la plataforma Flow, a todo el país. Y los martes a la misma hora se pueden ver a través de Somos Santa Fe y Rafaela.

Un maestro de pista

Tomás Quintín Palma, quien ocupó desde el principio el rol de host (presentador) de La Previa, recordó junto a Multimedios El Litoral el alumbramiento del ciclo. "Yo venía haciendo vivos de Instagram por mi propia cuenta, con compañeros artistas a los que admiro y quiero mucho como Julian Kartun y Martín Garabal. En un momento, a Horacio Ríos se le prendió la lamparita y dijo "Pará, hagamos entrevistas a través de Usina". Fuimos encontrando el formato mientras lo íbamos haciendo. Empezamos los fines de semana, cuando la gente no podía salir por razones obvias de pandemia, a proponer un lugar con artistas que charlaban, tocaban y jugaban", rememoró.

Lo sorpresivo (o no tanto) fue que el convite cautivó bastante rápido al público. "Antes del estallido de varios fenómenos muy fuertes, nosotros ya lo estábamos haciendo. Arrancamos con un montón de vistas, había a veces 500 personas mirando el vivo", explicó Tomás.

Luego de ese impulso inicial, la cantidad de público mermó un poco, debido a la sobreabundancia de propuestas que empezaron a poblar las redes. Sin embargo, a los integrantes de Usina le caben dos adjetivos: perseverantes y constantes. Es que desde que arrancó el proyecto, no se detuvo. Y hoy se sigue haciendo viernes y domingo. "Eso me parece clave, hemos visto muchos que arrancaron y se caen. Porque lo más difícil es sostener algo. Ese impulso inicial siempre motiva, pero lo difícil es bancarla. Y sin bajar la calidad", planteó Quintín Palma.

Una de las claves para el ritmo que le pudo imprimir al espacio desde su rol de host, tiene que ver con la procedencia de Tomás. "Yo vengo de una familia de payasos y he visto mucho cómo funciona el circo: hay como un maestro de pista que va liderando la noche, presenta un número tras otro y tiene ese ritmo de que aparece uno, después otro y otro, y nunca cansa al público. A la vez, el ciclo es versátil y diverso. Es una época a favor de la diversidad y me parece que Usina, a través de las entrevistas, pudo reflejar eso", sintetizó.

El paso a la televisión

La decisión de trasladar todo lo que se hizo en Instagram a la pantalla de televisión fue un paso novedoso. "Es muy loco que algo que hizo uno con su celular después haya servido para inventar un programa de tele", señaló Tomás, entre risas. El formato que se imprimió al programa televisivo (que, básicamente, es el traspaso de las entrevistas de un medio al otro) pasa por la incorporación de paneles a los costados con diversa información gráfica. "No solamente se ve la charla, la entrevista, en vertical, sino que a los costados, mientras está la nota, ves libros del artista, videoclips y otras cosas. Es muy ágil", remarcó el host.

Un aspecto que resultó clave para el éxito de La Previa tiene que ver con el clima de intimidad que se logra con los invitados. "Vos accediste con el celular a la casa de otro, la del "Puma" Goity o la de Hernán Casciari. Así, ellos nos mostraron objetos, curiosidades. Y los agarraste por ahí con las defensas bajas, después de muchos días de cuarentena, de estar encerrados. Accediste tal vez a algunas instancias de vulnerabilidad del otro a las cuales tal vez no hubieras accedido si tenías todo un aparato de prensa alrededor", admitió Tomás.

Adaptación

Tomás Quintín Palma (a quien se puede encontrar en Instagram como @tomasquintinpalma) dice que se adaptó muy rápido al ritmo que impuso el ciclo por su experiencia en redes sociales. "Es un lenguaje que conozco. Eso no significa que lo aplique bien, pero es un juego del cual entiendo las reglas. La verdad es que no me fue difícil. Pero después están los imponderables de las conexiones. Bastante bancó esa fibra óptica, hace 150 días que todo el mundo está haciendo videollamadas y nunca se cae. Por ahí se tildaba la imagen, pero son imperfecciones que la gente ya sabe que están. Recuerdo que cuando participó Lito Nebbia, cada vez que hablaba yo mi voz salía robótica, pero la de Lito estaba bien. Y lo importante era Lito. Cuando vos hacés las cosas y le metés, la suerte te acompaña. Tampoco el mundo es tan cruel", aseguró entre risas.

Lo cierto es que, por el momento, el ciclo va a seguir tanto a través de los vivos de Instagram los fines de semana y en la pantalla de TV los martes y los viernes. "La idea inicial era que dure un par de semanas. Todavía seguimos y se ve un horizonte donde lo seguiremos haciendo", cerró.