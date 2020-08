https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Plata Asaltan a mano armada una joyería y roban aros y anillos

Cinco delincuentes armados asaltaron una joyería ubicada en el centro de la ciudad de La Plata y, tras amenazar a una empleada, robaron unos 20 anillos y 50 pares de aros de oro.





El hecho se produjo ayer a las 14, en la joyería "OL", ubicada en el interior de la Galería Géminis, en la calle 48, entre 7 y 8, de la capital bonaerense.





El asalto se inició con el ingreso al local de una pareja que amenazó a la empleada con un arma y la redujo.





Según los voceros, una vez adentro y con la empleada inmovilizada, la mujer de la banda abrió la puerta y facilitó el ingreso de tres cómplices, todos con barbijos, para continuar con el robo.





De acuerdo a la investigación, los delincuentes abrieron un bolso y pusieron adentro 10 anilleros con 20 anillos de oro, una bandeja con 50 pares de aros también de oro, y 10 conjuntos laminados de plata y oro, tras lo cual escaparon.





El dueño del local desde hace cinco años, Juan Santiago Matas Vargas, realizó la denuncia en la comisaria primera de La Plata y explicó que el local no tiene cámaras de seguridad y que las joyas robadas no poseen cobertura de seguro, ya que las aseguradoras no suelen cubrir las alhajas de oro por la variación de su precio en el mercado.





En la investigación del hecho interviene la UFI 5 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.