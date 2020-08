Tamberos en alerta: la leche sigue estancada y los costos no paran de subir

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Las cámaras de Santa Fe y Córdoba hicieron un reclamo público a industrias y autoridades nacionales para accionar juntos “antes que la crisis nos agobie y siga expulsando productores”. El último año la materia prima se recompuso menos de 20% contra una suba superior al 45% en el costo.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Los productores lecheros de Santa Fe y Córdoba empiezan a perder la paciencia ante la inmovilidad del precio que pagan las industrias por la materia prima y solicitaron públicamente, tanto a las usinas como a las autoridades nacionales, que atiendan las necesidades del sector. La principal preocupación es la erosión de los márgenes ante el incremento de los costos que -aseguran- ya superan sus ingresos.

Bajo el título “¿Qué está pasando con la cadena láctea?” la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MeProLSaFe) y su par cordobesa CaProLeC plantearon que “los valores que cobra el Productor hoy no cubren los costos” y demandaron la misma atención que lograron los trabajadores de la industria. “Más allá que nuestros reclamos no tengan la misma repercusión mediática que las del gremio Atilra, tienen la misma o mayor importancia y legitimidad y los invitamos a atenderlos de forma urgente como lo hicieron con ellos”, le piden a las industrias y al gobierno nacional. “Es menester que consideren nuestro reclamo”, plantean, y advierten: “no esperemos que la crisis nos agobie a todos y siga expulsando productores de la actividad”.

Un reciente reporte del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), con datos actualizados a julio de este año, le da sustento al reclamo. Si bien los $ 18.33 por litro que cobraron en promedio está por encima de los costos directos ($ 17.79), resultan muy inferiores a los $ 21.47 que se considera un “precio de equilibrio”, resultante de incorporar al esquema el “Costo de Oportunidad al Capital Promedio Operado” (5%) en concepto de tierra, animales, maquinarias, bienes de uso y circulante. El trabajo afirma que la rentabilidad promedio de los tambos argentinos fue de 1%, pero al segmentarlo por escala indica que fue de -0,6%, 0,6% y 2,6% para el chico, mediano y grande, respectivamente.

El precio recibido por los productores aún está arriba de los costos directos, pero quedó $3 abajo del valor de equilibrio. Foto: OCLA

El OCLA también consigna que “la rentabilidad fue 0,6 puntos porcentuales inferior respecto al mes anterior y -7,3 con respecto a julio de 2019”. Al desglosar el comportamiento de las distintas variables que inciden en el negocio lechero, también menciona que si bien el precio SIGLeA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina) se incrementó en julio el 0,4% intermensual y el 19,7% interanual, los costos se incrementaron 2,7% y el 45,9%, respectivamente. Por su parte, el tipo de cambio subió 2.8% y 68% y la inflación 1.9% y 42.4%.

“Si suponemos un tasa de rentabilidad exigida al capital del 5%, se debería generar un Ingreso Neto de $ 29.278/ha./año ($ 410.374 mensuales sobre la superficie considerada), que dividido por los 7.950 litros de leche de productividad promedio, deberían generar un ingreso neto unitario de $ 3,68/litro de leche. Por lo tanto, el Precio de Equilibrio sería en este supuesto de $ 21,47/litro de leche ($ 17,79 de Costo Total + $ 3,68 de Rentabilidad al Capital), unos US$ 0,30/litro”, sintetizó el OCLA.

Las entidades de Santa Fe y Córdoba afirman que tales datos “se lo hicimos conocer al Director de Lechería de la Nación en reunión la semana pasada” y que también le enviaron una nota donde “lo ponemos en conocimiento de la situación, recalcando que la mayoría de nuestros insumos están dolarizados y esto agrava la situación”.

Desde el último pico, en enero, la baja en la rentabilidad de las empresas lecheras es una constante. Foto: OCLA

Mientra tanto, el comunicado emitido ayer señala que “la demanda de productos elaborados sigue sostenida y los valores firmes”, motivo por el cual convocan “públicamente a las Cámaras Industriales a considerar los precios que abonan a nuestros representados los Productores Primarios, por la materia prima más importante de sus productos”.

Incluso demandan la misma atención que obtuvo el gremio de los trabajadores de la industria láctea, quienes consiguieron que las empresas atiendan sus reclamos. “Independientemente que es un tema que no nos compete directamente, celebramos el hecho”, dijeron sobre el entendimiento entre las partes. Pero reclamaron un trato similar: “es menester que consideren nuestro reclamo, y al Estado ser actor activo y presente ante esta situación, no esperemos que la crisis nos agobie a todos y siga expulsando productores de la actividad, más allá que nuestros reclamos no tengan la misma repercusión mediática que las del gremio Atilra, tienen la misma o mayor importancia y legitimidad y los invitamos a atenderlos de forma urgente como lo hicieron con ellos”, finaliza el documento de los productores santafesinos y cordobeses.