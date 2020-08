https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Me atraen hombres y mujeres: no elijo de quién enamorarme" ¿Karina Jelinek blanqueó su relación con Flor Parise?

Los rumores de romance entre Karina Olga Jelinek y su representante Florencia Parise surgieron a fines de julio, cuando Yanina Latorre contó que estaban pasando juntas la cuarentena como pareja. A pesar de que en ese momento la modelo desmintió los dichos de la panelista y se mostró muy enojada porque se conocieran de los detalles de su vida privada, ahora blanqueó la relación que tiene con Parise.

La modelo, que recientemente fue eliminada del Cantando 2020, decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental y su sexualidad con revista Gente. “Yo no elijo de quién enamorarme, me atraen hombres y mujeres”, se lee en la tapa de la revista junto a una foto donde de Karina que fue tomada en su casa.

“Con Flor Parise tenemos un vínculo muy lindo. La conocí por Paz Cornu, a quien le tengo mucho cariño aunque ya no seamos amigas. Desde hace tres años nos volvimos inseparables, compañeras de vida, compartimos viajes y pasamos mucho tiempo juntos”, leyó Ángel de Brito durante su programa “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece).

Además, habló de las dificultades que enfrentó con su familia, ya que la habían eliminado del grupo de WhatsApp familiar cuando se enteraron de los rumores de romance con Parise. “Mi familia es muy conservadora, pero yo siento que Dios ama sin restricciones, ames a quién ames”, dijo Jelinek.

En la extensa entrevista, también habló sobre Yanina Latorre, que fue quien dio la noticia en primer lugar: “Sigo sin entender por qué hizo algo así, no solo me expuso a mí sino a una familia, me sorprende de parte de ella que debería sentir un poco de empatía teniendo en cuenta lo que le pasó a ella”.

“Me di cuenta de cuantos pasan por eso. Recibí miles de mensaje de personas apoyándome y contando sus experiencias. Lamento mucho que en el 2020 la gente siga pasándola mal por su elección sexual“, expresó a la revista.