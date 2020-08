https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cerca de San Lorenzo

Cinematográfico siniestro vial en la autopista Santa Fe - Rosario

Un vehículo particular volcó e impactó contra un patrullero de la policía. Una mujer sufrió politraumatismos pero su vida no corría peligro. El tránsito tuvo demoras mientras actuaba la policía.

Un espectacular siniestro vial se produjo este miércoles por la mañana en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de San Lorenzo. En circunstancias que serán materia de peritajes, un automóvil se despistó, se cruzó de carril y chocó contra una camioneta en la que iban siete policías y que también terminó con las ruedas para arriba. La mujer que conducía el coche quedó atrapada durante varios minutos y tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo para rescatarla. Sufrió politraumatismos, pero su vida no corría peligro. Los agentes, en tanto, pudieron salir del vehículos por sus propios medios y sufrieron heridas leves. "Todo sucedió alrededor de las 8.30 de este miércoles a la altura del acceso norte a la ciudad de San Lorenzo. Una mujer que conducía un Chevrolet Vectra color gris por el carril en dirección a la ciudad de Rosario, perdió el control del rodado y el auto cruzó el cantero central de la autopista", destaca Diario La Capital. La conductora del Chevrolet quedó atrapada en el interior y los bomberos locales debieron trabajar durante varios minutos para rescatarla. La víctima sufrió importantes traumatismos y debió ser traslada en helicóptero. Los policías en tanto pudieron salir rompiendo los cristales de la camioneta. El siniestro, y el posterior operativo que se implementó para socorrer a las víctimas, hizo que el tránsito en la autopista a Santa Fe tuviera que ser interrumpido. Eso generó un embotellamiento de varios kilómetros de vehículos, especialmente de camiones que se dirigían a la zona de San Lorenzo y Puerto San Martín. Poco después el tránsito permaneció restringido.