Siguen los robos en Candioti

El vice histórico de Vignatti reconstruye esa noche

El empresario y recordado ex presidente de la USR cuenta que "justamente me involucro con Colón por la reinauguración del estadio en el año 2001". Dice que querían traer al Lens de Francia, que no podían hacer entrar al país las butacas europeas de la Platea Este y que los grupos de cumbia "se peleaban" para ver quién cerraba la Fiesta.