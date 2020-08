Trump enviará Guardia Nacional a Kenosha para "restaurar la ley y el orden" en protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles (26.08.2020) que enviará refuerzos policiales y la Guardia Nacional a Kenosha, en Wisconsin, para detener los "saqueos" y la "anarquía", luego de que dos hombres murieran durante las protestas que exigían justicia por el caso de Jacob Blake.

"No toleraremos saqueos, incendios provocados, violencia y anarquía en las calles estadounidenses", dijo el presidente en Twitter, en su primera reacción desde que Blake, un ciudadano negro, resultara gravemente herido por la policía el domingo.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...