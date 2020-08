https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.08.2020 - Última actualización - 16:43

Tenis El japonés Nishikori se recuperó del coronavirus pero también renuncia al US Open

El tenista japonés Kei Nishikori, recuperado del coronavirus, anunció este miércoles que no estará en el US Open, que comenzará la próxima semana, porque aún no está "en disposición de competir".



"Estoy contento de anunciar que he dado negativo en el test de Covid. Iré poco a poco volviendo a mi rutina de entrenamiento desde mañana", apuntó en primer lugar en un comunicado que fue reproducido por la agencia alemana DPA.



"Dicho esto, hemos decidido no estar en el US Open este año. Después de un largo receso, creo que volver en un torneo al mejor de cinco sets no es lo más inteligente hasta que esté recuperado del todo. Es una pena ya que amo el US Open y tengo grandes recuerdos. Empezaré en la tierra. Gracias", añadió.



El japonés, 13ro en el ranking ATP, había informado el pasado 17 de agosto su positivo en coronavirus y su renuncia al torneo de Cincinnati, antesala también en Nueva York del US Open.

Con información de Télam