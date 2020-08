https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.08.2020 - Última actualización - 16:50

16:48

Golf Con la presencia de Tiger Woods se inicia el BMW Championship

El golfista estadounidense Tiger Woods confió en registrar "una gran semana" en el BMW Championship, penúltimo torneo de la postemporada del PGA Tour en el que buscará clasificarse al Tour Championship de Atlanta.



"Para sacar mi boleto para Atlanta preciso una gran semana. No veo la hora de salir al campo y competir. Espero jugar bien, si no ocurre, me iré a casa", afirmó Tiger Woods de cara al Tour Championship de Atlanta, a jugarse del 4 al 7 de septiembre, citó la agencia italiana de noticias ANSA.



El BMW Championship, segundo de los tres eventos de postemporada del PGA Tour, se jugará de mañana hasta el domingo 30 en Olympia Fields, Illinois.



Woods, número 57 de la FedEx Cup, precisa finalizar en el "top 5" en el torneo de Illinois para situarse entre los primeros 30 de la competencia y clasificarse al acto conclusivo, cuyo ganador obtendrá un premio de 15 millones de dólares.



El golfista, de 44 años y número 17 del PGA Tour, apareció por última vez en Olympia Fields en 2003, cuando se desarrolló el US Open en Hollister.



"Pero hoy respecto a entonces el campo me parece notablemente cambiado. Tengo una oportunidad y debo aprovecharla", subrayó Woods, que en noviembre (12-15) intentará revalidad el título del Masters de Augusta ganado en 2019.



Durante su prolífica carrera, que incluye 16 títulos de Frand Slam, Woods conquistó el BMW Championship en cinco ocasiones, la última de ellas en 2009.



"Jugar a puertas cerradas será completamente extraño y diferente. Pero la situación es ésta y debemos adaptarnos", admitió Woods sobre la decisión de jugar el "Grand Slam" sin público por la pandemia del coronavirus.



A su vez, el también estadounidense Dustin Johnson afrontará su primer torneo tras haber vuelto al primer puesto del ranking del PGA Tour después de conquistar "The Northern Trust" en Massachusetts.



Esa consagración también le permitió a Johnson llegar al tope de la FedEx Cup, lo cual intentará celebrar con su tercer título del BMW Championship, el cual ya ganó en 2010 y 2016.



El ascenso de Johnson al primer puesto del PGA Tour marcó el quinto cambio de líder en el ranking, un récord desde 1986, cuando se registró su creación.



Johnson deberá resistir los embates del español Jon Rahm (2), del también estadounidense Justin Thomas (3) y del norirlandés Rory McIlroy (4), los otros que también lideraron el ranking este año.



El BMW Championship contará con un total de 69 jugadores, mientras que entre sus ausentes se destaca el estadounidenses Webb Simpson, tercero en las posiciones de la FedEx Cup y número 6 del PGA Tour.



Otro que irá por el título será el estadounidense Collin Morikawa, quinto del PGA Tour y campeón del PGA Championship, primer Grand Slam del año, y su compatriota Bryson DeChambeau, octavo del ranking mundial.

Con información de Télam