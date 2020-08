https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Patrick Lefevre, director del Deceuninck-Quick Step Graves secuelas para el ciclista Jakobsen : "Sólo le queda un diente y tiene las cuerdas vocales paralizadas"

El 5 de agosto el ciclista Fabio Jakobsen resultó gravemente lesionado tras una caída en la llegada de la primera etapa del Tour de Polonia. De inmediato, el deportista que sufrió un duro golpe producto se un encierro por parte de un rival cerca de la línea de meta, fue trasladado en ambulancia y terminó en coma.

Casi dos semanas después, se informó que los especialistas habían realizado un trabajo estupendo y le habían salvado la vida al neerlandés de 23 años que sufrió fracturas en la cara y el cráneo. “Los médicos y enfermeras en Katowice me salvaron la vida y les estoy agradecido. Fui operado durante cinco horas y eso me dio una oportunidad de seguir vivo. Fue un momento difícil para mí en cuidados intensivos porque tenía miedo de no sobrevivir”, fueron las palabras que se conocieron del corredor.

Ahora, a más de 20 días de aquel episodio, el que se pronunció fue Patrick Lefevre, director del equipo Deceuninck-Quick Step, quien dio detalles de las graves consecuencias que sufrió Jakobsen: “Le quitaron 130 puntos de la cara, solo le queda un diente, tiene las cuerdas vocales paralizadas y su paladar necesita ser reparado. Eso fue todo menos una noticia positiva, es terrible”. Además, adelantó en diálogo con VTM Nieuws que la recuperación llevará mucho más que seis meses.

Jakobsen sufrió una escalofriante caída el 5 de agosto poco antes de la línea de meta de la primera etapa de la Vuelta a Polonia. Vigente campeón de Países Bajos, fue cerrado por su compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo) en un esprint a toda velocidad y salió despedido por encima de las vallas de seguridad.

El joven corredor de 23 años sufrió el aplastamiento del paladar y el tracto respiratorio superior, razón por la cual tuvo que ser intubado de urgencia para salvarle la vida.

Patrick Lefevere ya había prestado declaración sobre el tema ese mismo día a la agencia Belga: “Fue un acto muy sucio de Groenewegen. No se hacen este tipo de cosas. Ya hemos presentado una queja formal ante la UCI y haremos lo mismo con la policía en Polonia. No dejaremos pasar esto. He visto este sprint docenas de veces. No entiendo en absoluto la acción de Groenewegen. Un corredor tiene que mantenerse en su línea”.

El ciclista que provocó la caída de su rival habló al día siguiente del hecho para disculparse: “Odio lo que pasó ayer. No puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido arrojados o golpeados”, se lamentó y agregó: “Por el momento, la salud de Fabio es lo más importante. Pienso en él constantemente”. Dylan Groenewegen fue suspendido por su equipo, Jumbo-Visma, días más tarde.