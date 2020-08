Piden justicia para dos policías acusados de balear a un vecino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde principios de julio que están privados de su libertad, acusados de la tentativa de homicidio de un joven de barrio Alfonso. Este miércoles se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva.

Familiares y vecinos de dos policías imputados por la “tentativa de homicidio” de un joven en barrio Alfonso se reunieron frente a tribunales el mediodía de este miércoles para mostrar su apoyo. Adentro, en el primer piso, se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva que vienen sufriendo los agentes.

Con un cambio en la defensa técnica, que estuvo a cargo de la abogada Mariana Oroño, Jorge Aguiar (56) y Cristian García (39) decidieron declarar y volvieron a proclamar su inocencia ante el camarista Roberto Prieu Mántaras. Hablaron de los problemas de salud que tienen, manifestaron que son el sostén de sus familias y que sirven en la fuerza desde hace 28 y 19 años respectivamente.

Los policías permanecen detenidos desde los primeros días de julio, según lo ordenado por la jueza Susana Luna. Días anteriores el fiscal Andrés Marchi les había imputado la autoría del delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, en perjuicio de un vecino.

Según lo dicho por la víctima, los uniformados irrumpieron en su casa la madrugada del 28 de junio, le pegaron con un arma en la cabeza y lo sacaron a rastras hasta la vereda. Le propinaron golpes de puño y patadas y luego García lo encañonó. Arrodillado, el joven atinó a correrle la mano al policía, que efectuó un disparo, cuyo proyectil continúa alojado en el cráneo de la víctima.

Postura defensiva

“Desde la fiscalía no se han aportado la suficientes evidencias, o al menos las mismas no han sido certeras para endilgar estas conductas de una manera convincente”, aseguró Oroño, y señaló la existencia de “varias contradicciones en diversas etapas de las evidencias”. También calificó de “contradictorio” el testimonio de la víctima, y de “artificiosa y excesiva” la imputación.

Se trata de dos policías entrenados en el manejo de armas, que saben cómo reducir a una persona, por lo que para la defensa resulta ilógico que se les atribuya la “tentativa de homicidio” siendo que de haberlo querido, poseen los conocimientos para terminar con la vida de la “presunta víctima”.

Por último, ofreció alternativas a la prisión preventiva, entre ellas una caución personal y que las esposas de sus defendidos asuma su guarda.

Entorpecimiento probatorio

Para la fiscalía, representada en esta instancia por el Dr. Jorge Nessier, los oficiales deben permanecer privados de su libertad, sobre todo atento al riesgo de entorpecimiento probatorio. Su existencia fue en su momento acreditada por la jueza Luna, ya que una testigo aseguró haber visto a Aguiar y a su esposa “juntando vainas” de la vereda luego del hecho, sumado a que fue también Aguiar quién se comunicó con el 911 para informar de la presencia de un masculino sin signos vitales sobre la vía pública, en calle Monseñor Zaspe al 4100.

Represalia

A su turno, los imputados hicieron uso de su derecho y declararon ante el juez Prieu Mántaras. “Yo vivo hace 56 años en el barrio, soy nacido y criado ahí, mis vecinos pueden dar fe de la clase de persona que soy, nunca tuve un inconveniente”, dijo Aguiar, “tengo una vida simple, soy una persona que ha laburado toda su vida”.

García, comentó que se dedica “a lo que es carribares y foodtruck, soy el presidente de la cámara de carribares (CdeCar)”. También vivió siempre en barrio Alfonso, y dijo haber colaborado en el quíntuple femicidio que conmovió a la provincia entera.

“Yo participé en reconocer los cuerpos; era muy amigo de esta gente que había fallecido, quedé a cargo de los chicos por un tiempo y creo que esta denuncia hacia mí es por eso”, porque si no “no le encuentro ningún sentido”. García manifestó frente a las partes que “él -la víctima- le robó los celulares a estas personas muertas. Yo en ese momento salgo hablando por los medios como vecino y él pensó que yo lo había denunciado. Posterior a eso la PDI le encuentra los teléfonos a la esposa de él”.

“Lo único que me queda por entender es que esto es producto de eso” se lamentó. “Hoy me siento muerto en vida, me arruinaron la vida. Yo sufro una enfermedad -cáncer- y esto es injusto. No sé, a veces pienso que esto es un sueño y que va a pasar. Sinceramente no puedo concebir tener a mi familia destrozada por asistir a una persona”.

“No son delincuentes”

Mientras adentro se realizaba la audiencia, familiares, amigos y vecinos de los policías Jorge Aguiar y Cristian García marcharon hasta el frente de los tribunales santafesinos. Soledad Aguiar, hermana de Jorge y casada con Cristian sostuvo: “Ellos lo único que saben hacer es trabajar, son policías por vocación. Hoy nos reunimos acá esperando una respuesta, creíamos que de acá ellos se iban a ir con nosotros, la verdad que tenemos que seguir esperando, la justicia es muy lenta”, dijo sobre la resolución de segunda instancia, que se conocerá en los próximos días.

Soledad remarcó que los agentes “son personas de riesgo y no lo tuvieron en cuenta”. Que permanezcan en prisión “es una locura porque ellos no se van a evadir, no van a entorpecer la causa, -porque- nosotros necesitamos que esto se siga investigando, pero en estado de libertad. No son delincuentes, son personas honestas”.