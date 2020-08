Soldados estadounidenses heridos tras incidente con rusos

Vehículos militares y helicópteros de combate rusos rodearon a dos automóviles blindados estadounidenses este miércoles (26.08.2020) en el noreste de Siria, un incidente que dejó heridos a soldados de Estados Unidos, según informó la Casa Blanca.

#BREAKING: US service members were injured after an altercation with Russian forces in northeast Syria this week: 4 US troops have been diagnosed with mild concussion-like symptoms - an exclusive by @laraseligman pic.twitter.com/CO79ysomJq