Jueves 27.08.2020

Reconquista Misteriosa desaparición de un hombre

Actualización: Ya fue encontrado Enrique Emiliano Flores (61), oriundo de la ciudad de Reconquista, con quien su familia había perdido contacto este miércoles por la mañana.

Según informó la oficina de Relaciones Policiales de la Unidad Regional IX, departamento General Obligado, la solicitud de paradero fue radicada este miércoles en la Comisaría 1ra. de dicha ciudad, y por el caso tomó conocimiento e intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA).





Su hijo Maximiliano, de 38 años, se presentó en sede policial donde relató que “en el transcurso de la mañana (del miércoles 26 de agosto) llamó a su padre a su teléfono celular pero éste no lo atendió”. Si bien hasta allí no tuvo ninguna sospecha, en horas de la siesta fue hasta su casa, ubicada en calle Newbery al 700, donde se encontró con un desconcertante panorama: “la llave de la finca estaba afuera y al ingresar estaba el teléfono celular y pertenencias, lo único que no estaba era su DNI”, explica el reporte policial.



Dijo que “lo buscó por todos lados no logrando contactarlo”, por lo que terminó pidiendo ayuda a la policía.





En cuanto a sus señas particulares, Enrique Flores tiene tez morocha, de contextura delgada, mide 1.75 mts. aproximadamente, pesa de 58 kg, su cabello es de color castaño oscuro, ojos marrones oscuros, y lleva un arito en su oreja izquierda.





Se presume que al momento de su desaparición vestía pantalón de jean corto de color azul, una camiseta de color azul, y zapatos de color negro.



Se solicita a la comunidad en general, se aporte información referida al mencionado a los teléfonos 420069 Comisaría 1ra. URIX; (3482) 420001 Jefatura URIX; al 911 (gratuito); o a la dependencia policial más próxima.