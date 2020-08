Prat Gay: "Pronto ni la pandemia ni las mentiras podrán tapar el desastre de este gobierno"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El economista puso números y datos a la crítica situación económica y sanitaria escondida detrás del relato épico del oficialismo.

El economista puso números y datos a la crítica situación económica y sanitaria escondida detrás del relato épico del oficialismo.

“Mentir y disfrazar pequeños o nulos resultados en logros épicos es la matriz de este gobierno” sentenció el economista Alfonso Prat Gay durante la charla “Deuda pública y perspectivas económicas argentinas”, un encuentro virtual organizado por la UCR – Juntos por el cambio, el pasado miércoles, que tuvo al Diputado Julián Galdeano como principal moderador.

Con la deuda como marco disparador, el ex presidente del Banco Central señaló que el tema sirve para entender la dinámica con la que se viene manejando el oficialismo. “Al gobierno no le interesa discutir datos y hechos. Están montados en criticar y denostar a quienes se animan a criticar sus acciones, tildándolos de asesinos o golpistas. Descreen de la discusión política, algo que es demandado por una gran parte de la sociedad y es por eso que debemos hacer docencia y explicar correctamente cómo son las cosas”, expresó Prat Gay a los más de 200 participantes entre los que se destacaban los diputados nacionales Jorge Vara y Estela Regidor (Corrientes), Dina Rezinovski (CABA), Ricardo Buryaile (Formosa), José Luis Ricardo (San Luis), Tito Stefani (Tierra del Fuego, Gonzalo del Cerro (Santa Fe) y Aida Ayala (Chaco) y el Senador Hugo Rasetto, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.

Metiéndose en el terreno de los datos duros y fríos, el también ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, explicó que el acuerdo con los acreedores internacionales dista de ser “épico”. “El resultado de la negociación es una bomba de tiempo para nuestro futuro” alertó, explicando que la quita finalmente fue inferior al 2% del capital total y que lo único que se logró fue que el ahorro de los primeros años no sea otra cosa que “patear para adelante” el verdadero problema.

“Finalmente, lo que se logró fue postergar la curva de vencimientos de la deuda, y eso se parece mucho a lo que hicieron en materia sanitaria. No aplanaron nunca la curva de infección, sino que la corrieron unos meses para adelante”.

Prat Gay luego partió del análisis del comportamiento del gobierno en su esfera económica para cruzarlo con sus acciones en el ámbito de la salud. “Con el impacto de la pandemia, el gobierno de Fernández entró en pánico y comenzó a enfocar solamente en una dimensión y eso generó un desequilibrio entre todas las demás aristas que también necesitan de urgente atención”. “No tienen plan, y se enorgullecen en decirlo, y eso es preocupante. Al final fracasaron tanto a nivel sanitario como económico y no tienen idea de cómo acomodar el desastre que están haciendo”, dijo.

Con números y estadísticas en mano, el economista puse blanco sobre negro y mostró que los resultados obtenidos a nivel sanitario fueron peores en comparación con el 80% de países de los que se tienen datos y que en cuanto a la actividad económica, 90% de esos países tuvieron mejores resultados que el nuestro.

“No es justo que se oculten los fracasos por la falta de un plan y la constante improvisación detrás de la excusa de la pandemia y su consecuente cuarentena”, sentenció. “Va a llegar un momento donde el relato ya no pueda ocultar el desastre que está haciendo esta gestión. No habrá mentira que pueda ocultar al 50% de pobres, un dólar por las nubes, los preocupantes niveles de inseguridad, el desplome del empleo, la inflación incontrolable y la caída del salario vital y móvil, un tema que, me sorprende, aún no se hayan puesto a trabajar”.

En cuanto a la calidad institucional, Prat Gay dejó muy en claro que “a Cristina le está yendo mucho mejor que a Alberto. Mientras él dice que no tienen un programa, ella sí que lo tiene y lo está ejecutando al detalle, y nada tiene que ver con el bienestar de los argentinos ni del gobierno que integra. Cristina está trabajando en su presidencia y su libertad”.

Antes de concluir, el economista compartió algunos números e índices relacionados a generación de empleo, pobreza y gasto público con los que defendió logros de la gestión de Cambiemos durante su gobierno. “La oposición necesita manejar estos números y datos, perder el miedo, inflar el pecho y salir a dar la discusión política, marcar la cancha y desenmascarar el relato del gobierno. Los errores del pasado no nos tienen que acobardar. Defendamos juntos la verdad y nuestros valores”, concluyó.