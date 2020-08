https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Efecto coronavirus El Orfeo Superdomo de Córdoba anunció su cierre por inactividad

El empresario Euclides Bugliotti anunció el cierre definitivo del Orfeo Superdomo, el mayor recinto techado para espectáculos artísticos y deportivos de la provincia de Córdoba y uno de los más modernos del país, que por la pandemia del coronavirus hace cinco meses está inactivo con gastos “imposibles de sostener”, expresó.

"Al Orfeo no lo abro más. Voy a ver qué se puede hacer", le dijo Bugliotti a medios locales, y detalló: "No hay forma de bancarlo, ya que se debe pagar para mantener al Orfeo cerrado $ 1,7 millones mensuales, a todos los impuestos que hay que pagar, hay que sumar los servicios: no se puede cortar luz, agua y gas. Es inviable".

“Tati” Bugliotti estima que para que el Orfeo, con capacidad para unas 12.000 personas, sea rehabilitado deberá pasar mucho tiempo: “Mucho más de lo que creemos. Hasta que no pueda hacer un show al 100% de su capacidad no va a ser rentable”.

Además, esbozó que para que se puede volver al funcionamiento normal podrían pasar “hasta dos años”: “No puedo esperar tanto, y además ¿quién va a organizar un espectáculo local? No funciona. ¿Y uno internacional? ¿Quién va a venir?”.

De acuerdo con los trascendidos en los medios cordobeses, los gobiernos provincial y municipal habían ofrecido la condonación de las tasas e impuestos aplicables al predio, aunque la respuesta de los propietarios se mantiene invariable.

"Aún si la Provincia o la Municipalidad exoneraran esos impuestos y servicios, el Orfeo no tiene futuro. Es un cambio que tiene, que necesita hacer la compañía, entendiendo que hay un mercado más interesante a futuro y con otro valor de resguardo", definió Juan Manuel Rodríguez, gerente de la empresa, a Canal 12 de Córdoba.

Bugliotti es el titular del Grupo Dinosaurio, un holding que controla desde centros comerciales y supermercados hasta hoteles, pasando por una radio (Orfeo FM) y, desde el año pasado, una entidad bancaria propia, Banco Dino.

El Orfeo Superdomo está ubicado justo enfrente de la nave insignia del grupo, el shopping Dinosaurio Mall, en el barrio Alto Verde, sector noroeste de la ciudad.

Desde su inauguración en 2002, el Orfeo recibió a artistas nacionales e internacionales de la talla de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Noel Gallagher, Bob Dylan, Arctic Monkeys, Metallica, Ricky Martin, Luis Miguel, Chayanne, Marco Antonio Solís y muchas figuras más.

Ese mismo año de apertura fue una de las sedes del Campeonato Mundial de voleibol, dando comienzo a un sucesión de espectáculos deportivos de nivel internacional.

Además se jugaron torneos nacionales e internacionales de básquetbol y de tenis, entre otros grandes espectáculos, como veladas de boxeo, que tuvieron cabida en el moderno recinto.

Para los próximos meses, la sala cordobesa esperaba alojar shows de Chayanne, Pimpinela, Morat y Cristian Castro, haciendo uso de una infraestructura superior a la del Luna Park porteño y con una capacidad para recibir más espectadores que la del Palacio de los Deportes u otros arenas del interior del país, como el Arena Stadium de Mendoza o el Estadio Polideportivo de Mar del Plata.

