https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.08.2020

18:18

En un duro revés, la Justicia, que en febrero desestimó la denuncia de Viviana Benítez, ahora pide que se la investigue a la conductora por "posible coacción y privación ilegal de la libertad".

Viviana Benítez cuidaba a Bautista, Beltrán y Benicio Duro revés judicial para Pampita en la causa por su niñera En un duro revés, la Justicia, que en febrero desestimó la denuncia de Viviana Benítez, ahora pide que se la investigue a la conductora por "posible coacción y privación ilegal de la libertad". En un duro revés, la Justicia, que en febrero desestimó la denuncia de Viviana Benítez, ahora pide que se la investigue a la conductora por "posible coacción y privación ilegal de la libertad".

El 28 de febrero de este año, la Dra. Cinthia Raquel, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, desestimó la acusación de Viviana Benítez contra Carolina "Pampita" Ardohain por supuesto maltrato psicológico y hostigamiento. Sin embargo, este jueves, la Justicia revocó el sobreseimiento de la conductora de Net TV.

En un duro e inesperado revés judicial, Adrián Pallares contó en Intrusos (América) que la Justicia, que en un principio desestimó la acusación de la ex niñera de los hijos de Pampita por "inexistencia de delito", ahora revocó el sobreseimiento de la modelo y conductora, y dándole lugar a la denuncia de Viviana Benítez, se investigará a Ardohain por posible coacción y privación ilegal de la libertad.

"Empezará a ser investigada Pampita, se revocó la resolución que decía que esto había quedado en la nada, y la situación judicial de Pampita se empieza a complicar", advirtió el periodista.

Viviana Benítez cuidaba a Bautista, Beltrán y Benicio, y también había sido Dama de Honor en la boda de Ardohain con Roberto García Moritán, pero días después del casamiento presentó su denuncia penal por maltrato psicológico y hostigamiento tras perder un embarazo a causa de las actitudes que habría tenido tanto con ella como con el resto de las empleadas domésticas cuando desaparecieron las llaves de su caja de seguridad.

Tras su denuncia, Benítez visitó varios canales de televisión contando la presunta experiencia que sufrió en la casa de su empleadora. En uno de sus escritos presentados ante la fiscalía, indicó que tuvo que presenciar varias amenazas de muerte de Pampita hacia sus parejas, afirmando que esta una vez dijo que quería “pisar con el auto” a su ex pareja, Benjamín Vicuña, y a la novia de este, Eugenia “China” Suárez.

En diciembre de 2019, Pampita mostró los chats en los que no solo se muestra la buena relación que tenía con quien era su empleada, a quien consideraba su amiga, sino también la actitud compasiva que tuvo cuando la denunciante le contó que perdió un embarazo.

“Ya voy a estar bien. Perdón si descuido un poco mi trabajo, pero de verdad me siento muy mal. Voy dos veces por semana al psicólogo”, es otro de los fragmentos escritos por Viviana, a lo que la modelo le respondió que “iba a mejorar de a poquito” y que hay que “vivir el duelo”. “No hay apuro. Hay que estar mal a veces. Es normal”, consigna Carolina en uno de los chats, mientras que Benítez sostiene que “se le juntó todo” de manera desesperada. “Vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que me ayudan todos los días, a mí me cuesta mucho. Después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención”, agrega la niñera.