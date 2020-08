https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A tono con el mercado de Chicago La soja y el maíz cerraron con alzas en Rosario

Los precios de la soja y el maíz subieron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), tanto en el segmento disponible como con entrega diferida, a tono con los registrado hoy en el mercado de Chicago.



La oferta por soja disponible subió $ 240 hasta los $ 18.435 la tonelada, mientras que, en dólares, el precio subió US$ 3 y cerró la jornada a US$ 250 la tonelada.



Por maíz con entrega inmediata y contractual se ofrecieron US$ 150 la tonelada, US$ 3 por encima de lo negociado ayer, mientras que por la mercadería con descarga en septiembre se ofertaron US$ 151 y para la entrega entre octubre y enero, US$ 152.



En el segmento de campaña 2020/21, las ofertas por maíz para entrega en marzo, abril y mayo se mantuvieron en US$ 145; junio, 135; y julio y agosto, US$ 130.



Por trigo con entrega disponible, la oferta por el lado de la exportación se mantuvo en US$ 185/t sin variaciones, mientras que la descarga en octubre se ubicó en US$ 180.



En cuanto al trigo de campaña 2020/21, se negoció para la entrega entre noviembre y diciembre, US$ 180, enero, US$ 182; febrero, US$ 183; marzo, US$ 185; y abril, US$ 184.



El girasol cerró sin cambios a US$ 270 la tonelada.



