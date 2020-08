Saín negó "una operación" contra Sarnaglia y no descartó denunciarlo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario dijo que desde su cartera y junto al gobernador le ordenaron al Jefe Policial tomar licencia para aclarar su situación en la justicia, a partir de una supuesta alusión a su apellido en la causa por juego clandestino. Sostuvo que "es un hecho grave" que lo acuse de "operar" en su contra. "Nosotros no protegemos a nadie", aseveró.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, negó haber montado una operación para desestabilizar al propio Jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia. El uniformado había recibido este martes una citación de los fiscales Matías Edery y Luis Chiappa Pietra para prestar declaración testimonial hoy viernes a las 14. Fue en el marco de la causa por juego clandestino que se tramita en Rosario, a partir de las revelaciones en condición de arrepentido del empresario del sector, Leonaro Peiti. Por dicho proceso ya quedaron detenidos el fiscal Regional Patricio Serial y el fiscal Gustavo Ponce Ashad. Fue, precisamente en ese marco, que se conoció un escrito en el que aparecía una lista de funcionarios y jefes policiales a los que se le debía pagar una suma de dinero mensual, a cambio de protección. En esa grilla es en la que se lee también "Sarna", expresión que fue asociada al apellido del Jefe policial. Ello no implica en sí imputación alguna, hasta aquí. Por eso la declaración de hoy será testimonial. Pero Sarnaglia, a pedido del gobernador y del propio Saín, apeló a un licencia especial que en las próximas horas se transformaría en un alejamiento definitivo del cargo. En ese contexto, Sarnaglia aludió a Saín, incluso en el escrito que presentó ante los fiscales que lo citaron, y allí sostuvo que la única persona que lo llama por ese diminutivo de su apellido es el ministro de Seguridad. En simultáneo, se difundieron algunos audios en los que el jefe licenciado atribuye los hechos a una "operación" del ministro. En diálogo con El Litoral, Saín refutó la acusación y redobló la apuesta; dijo que evaluará si los dichos de Sarnaglia no merecen ser llevados a la justicia.

- ¿Usted montó una operación contra Víctor Sarnaglia para que deje su cargo?

- Eso es una imputación grave porque significaría que yo desde la función ministerial armo operaciones contra jefes de policía. Eso sería una actividad delictiva. Voy a evaluar muy bien sus dichos porque una cosa es que entre dos funcionarios haya una disidencia acerca de un proyecto institucional o sobre formas de trabajo, y otra cosa muy diferente es que al ministro se le impute la comisión de un delito. En ese caso, estaríamos ante un hecho grave. Por supuesto que no es así. Además, el Comisario Sarnaglia no tiene que defenderse absolutamente de nada porque no está imputado en ningún proceso penal. Por la información que nosotros manejamos, fue citado para este viernes por dos fiscales en carácter de testigo. Los testigos no se tienen que defender; tienen que dar cuenta de lo que saben. Hay que conocer un poquito más las normas. Además, todo lo que se supo públicamente y que hacen a la razón de por qué fue convocado en ese proceso, fue ventilado en el marco de una audiencia pública. Hay que saber que en Santa Fe está vigente desde hace muchos años un nuevo Código de Proceso Penal donde las audiencias ya no son secretas ni reservadas. Los fiscales ahora imputan un delito a través de audiencias públicas. Nosotros sí lo que hicimos fue pedirle por favor que todo este proceso lo transcurra en licencia, y no en el ejercicio del mando de la Policía. Por ende hoy quien está al mando es Emilse Chimenti, y así será hasta que nosotros consideremos con el gobernador, revisar esta situación.

- Aunque haya sido citado a declarar como testigo, ¿no es grave que el jefe de la institución esté presuntamente aludido - en un caso como éste?¿No deberá dejar el cargo definitivamente?

- Yo me reservo la opinión acerca de eso. Vamos a dejar que él haga lo que tiene que hacer y en todo caso después con el gobernador tomaremos la decisión que debamos tomar.

- ¿Usted le dice "Sarna"?

No, para nada. (Leonardo) Peiti tenía en sus teléfonos un escrito que decía que había una distribución de dinero a una persona en la que allí la llamaban Sarna. Pero no, para nada.

- ¿Nunca lo llamó así?

No. Generalmente le decía Víctor, cuando tenía una relación bastante más fluida. El último tiempo quien llevaba la relación con el jefe de la policía era el secretario de Seguridad Pública (German Montenegro). En la división de tareas, yo atiendo más que nada las cuestiones vinculadas a la investigación. En consecuencia, estoy más relacionado al subsecretario de Investigaciones. Nada más. Además, éste es para mí un tema absolutamente menor, de menor porte. Acá hemos planteado un proceso de reforma y modernización del sistema institucional de la policía y de seguridad, que es lo que importa. Esto, al lado de aquello, es insignificante.

- Pero estamos hablando del jefe de la institución que tiene que tomar licencia para aclarar una situación que no está clara? ¿Eso le parece menor?¿Cuál es el mensaje hacia las fuerzas?

El mensaje político es 'nosotros no protegemos a nadie'. Y quedó claro cuando asumimos y tuve una reunión con todos los jefes policiales. Allí dijimos que no íbamos a tener connivencia con ningún tipo de delito. Acá se ven las diferencias que hay entre el gobernador Omar Perotti y yo, y otros gestiones en las que lo primero que se hacía cuando había ni siquiera digo una sospecha o mención que amerita una testimonial como este caso, sino una imputación penal concreta como fue el caso Tognolli, lo primero del gobierno de entonces fue decir que era una operación del kirchnerismo para desestabililizar la gestión del Frente Progresista. Después se demostró que no era así y que había connivencia con el narcotráfico. Ésa no es la actitud de este gobierno. Nosotros no defendemos a nadie que esté involucrado o sospechado o que tenga que afrontar un proceso de esta índole.