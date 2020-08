https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para el 16 de septiembre El TAS fijó la audiencia entre San Martín de Tucumán y la AFA

La audiencia virtual que solicitó San Martín de Tucumán, en la que intentará refutar los argumentos planteados por la AFA en su descargo elevado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la presentación que realizaron los dirigentes del club de La Ciudadela pidiendo el ascenso a la Liga Profesional, se realizará el 16 de septiembre venidero, informaron voceros de la entidad

El tribunal internacional le comunicó a los abogados del club tucumano la fecha de realización de la audiencia solicitada, en lo que se considera será la última instancia previa a la resolución del reclamo. El encuentro será de manera virtual, debido a la pandemia, y participarán los abogados de ambas partes y los jueces que llevan adelante el proceso: Efraín Barak (propuesto por San Martín), Juan Pablo Arriagada (elegido por AFA) y Ernesto Gamboa (presidente del tribunal), explicaron desde el club.

San Martín solicitó la audiencia luego de conocerse el descargo presentado por la AFA, ya que considera que en la presentación "no responde cuestiones de fondo y sólo hizo un par de chicanas procesales", según argumentan los abogados del club.

El descargo, según la interpretación de los profesionales que llevan adelante el proceso iniciado por los tucumanos, "pretende desvirtuar el planteo que hizo San Martín y busca justificar las decisiones tomadas debido a la situación extrema que atraviesa el mundo debido a la pandemia de coronavirus".

Durante la audiencia, San Martín buscará demostrar que, contrariamente a lo que sostiene la AFA, el club no respaldó las medidas dispuestas tras la cancelación de los torneos al participar de la asamblea que oficializó la reelección de Claudio Tapia y a las actuales autoridades.

La AFA argumentó que durante esa asamblea, San Martín avaló la resolución 5.768, en la que el Comité Ejecutivo determinó la finalización de las temporadas, pero que los ascensos iban a resolverse en la cancha cuando la pandemia lo permitiera. "Eso no es así porque ese punto no estaba en el orden del día de esa asamblea, pero además el voto fue secreto y (el presidente de San Martín) Roberto Sagra no representó al club, sino a la mesa de la categoría", explicaron los abogados, quienes también recurrieron a la Justicia solicitando la nulidad de esa asamblea.

Los letrados que representan al club de La Ciudadela explicaron que fueron forzados a tomar esa medida para refutar los argumentos que la AFA utilizó en su descargo ante el TAS.