Advierten que el primer ministro japonés planea renunciar a causa de un problema de salud

Las increíbles historias y anécdotas del ex jugador

A 23 años del bautismo internacional de Colón, el "pibe" debutante cuenta lo que vivió en el mítico y tristemente célebre estadio Nacional de Santiago de Chile y sus vivencias en Colón. "Salía de mi casa en Recreo a las 7 para entrenar a las 10.30, iba de Unión a Colón caminando porque no tenía para el urbano y ahí a dedo hasta los cuarteles en Santo Tomé. No teníamos ni ropa", cuenta el ex defensor.