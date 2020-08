https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.08.2020 - Última actualización - 14:30

14:05

De ese total, las primeras diez se adjudicaron este viernes a la mañana en el barrio Santa Rita. Posteriormente, se entregarán los documentos restantes a familias de 11 barrios.

Este viernes Jatón entregó las escrituras a las primeras 39 familias De ese total, las primeras diez se adjudicaron este viernes a la mañana en el barrio Santa Rita. Posteriormente, se entregarán los documentos restantes a familias de 11 barrios.

En el barrio Santa Rita, luego del timbrazo o las palmas, el intendente Emilio Jatón repetía: “Vengo a traerte una buena noticia, acá tenés la escritura de tu casa”. Después de eso, no importó nada más a las diez familias de ese barrio que recibieron la noticia más esperada. En total, son 39 las escrituras que se entregarán a los hogares cuyas viviendas están ubicadas en lotes municipales.



Los documentos confeccionados pertenecen a familias que viven en los barrios Estanislao López, Loyola Sur, San Agustín II, San Lorenzo, San Pantaleón, San Martín, 12 de Octubre, Barranquitas Pro-mejoras, Coronel Dorrego, Nueva Esperanza y Santa Rita.



“Hoy son de esos días que uno guarda en la memoria y yo creo que a los vecinos les pasa lo mismo”, afirmó Jatón luego de visitar la última vivienda de ese barrio. “Entregar una escritura que se esperó durante 30 años para nosotros es una satisfacción y para ellos es cerrar un ciclo. A partir de ahora, cada una de las casas que recorrimos es efectivamente de los vecinos”, indicó el intendente, que repartió los documentos junto a la directora ejecutiva del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, Paola Pallero.





En ese sentido, Jatón añadió: “la escritura es mucho más que un papel, y lo que hicimos hoy es entregar esto tan importante en sus propias casas. Queríamos tener contacto con los vecinos en este momento de pandemia. Hablamos del barrio, de sus vidas y para nosotros eso es muy positivo. Hoy empieza un nuevo momento en la vida de cada una de las familias a las que les entregamos las escrituras”.

Foto: Municipalidad de Santa Fe

Un gran día



Con una verdulería al frente, la casa de Silvia Casco también es la fuente de ingresos familiar. “Es el día más feliz que tuvimos en años. Yo salí a mirar cómo estaba el clima y lo vi al intendente; lo que no me iba a imaginar es que me traía la escritura de mi casa. Imaginate, veintipico de años esperando este momento”, repasa la vecina. Por su parte, su pareja, añade que “por fin se dio, pasó mucho tiempo esperando tener una legalidad, los papeles de nuestro lugar, así que hoy es un día muy especial para nosotros. Esto va a quedar para los hijos, los nietos”.



“Hoy me golpeó la puerta el señor intendente para darme la escritura que hace 25 años estábamos esperando. Le estoy muy agradecida y estoy tan eufórica de poder, a los 80 años, tener mi casa”, dice Luisa Cáceres. Mientras se toca el hombro, asegura que “a esta casa la levanté ladrillo por ladrillo, poniendo el lomo, sin la ayuda de nadie. Hoy es un día de alegría, ya le mandé mensajes a todos, incluyendo a mis 10 bisnietos. Poder ver la escritura de mi casa antes de que Dios me diga ‘vamos’, para mí es una gran felicidad”.



Por su parte, Melina Butto Zavala rememora: “Hoy cuando sonó el timbre pasó lo mejor que podía pasar, el intendente trajo la escritura de mi casa, que tanto la necesitábamos. Ahora sí la casa es de uno, antes era una estructura, pero ahora la verdad es que estoy contenta por el logro de la insistencia que tuvimos. Todos los políticos que pasaban por acá decían que nos iban a dar la escritura y nadie lo hizo, hasta ahora”.