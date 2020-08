https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.08.2020 - Última actualización - 17:53

17:19

Fútbol ¿Salida amigable?

Según informa El Periódico y ha corroborado SPORT, ambos de Barcelona, Leo Messi ha solicitado a sus representantes que pidan al Barcelona una reunión para salir bien del club y que no se genere un conflicto. Han sido más de 20 años de relación y Leo no tiene intención de que el paso de abandonar la entidad se convierta en una lucha contra el presidente y su Junta Directiva.

El padre de Leo, que se encuentra en Rosario, tiene previsto venir a Barcelona en breve, quizás este domingo, según informaciones que llegan desde Argentina. La postura de Messi podría ser la de pedir un acercamiento al Barça para buscar una salida pactada. Así lo ha explicado El Periódico de Catalunya, que asegura que el jugador tiende la mano al club porque no quiere una guerra judicial con él. La decisión está tomada y ahora falta encontrar esa vía para que todas las partes implicadas no enquisten algo que entiende que no sería bueno para nadie.

En el caso del Barça, la postura está clara. Se niega a vender a su capitán, al que considera imprescindible en el nuevo proyecto de Ronald Koeman, y a negociar ningún tipo de rebaja de la cláusula de rescisión. Una cláusula que está fijada en 700 millones de euros. Mientras tanto, los tres precandidatos a las elecciones de marzo venidero coinciden en pedir la dimisión de la Junta Directiva que encabeza Bartomeu.