https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.08.2020 - Última actualización - 20:28

20:26

Por Emilio Grande (h) "Más que pandemia, estamos en una plandemia que es nefasta" Es la mirada crítica del médico rafaelino Silvio Bonafede, quien fue director del Hospital, funcionario en la intendencia de Perotti y presidente del Concejo. Ejerció la profesión durante 39 años.

Por Emilio Grande (h)

Mientras el gobierno nacional sigue extendiendo la interminable cuarentena (empezó el 20 de marzo hasta el 30 de agosto, que seguramente continuará "in eternum") con graves consecuencias psicológicas y económicas, el médico pediatra Silvio Bonafede opinó que se trata de una "farsa" con intereses de grandes multinacionales, con más muertes por otras enfermedades que por esta supuesta pandemia a la que considera una "plandemia". Lo hizo durante el programa "Sábado 100" por radio El Espectador (FM 100,1) de Rafaela, conducido por quien firma esta entrevista.

Esta entrevista "se viralizó" por las redes sociales con una enorme repercusión, especialmente en Facebook con 500 veces compartido (récord en mi muro). El Dr. Bonafede trabajó 18 años en la función pública: 8 años fue director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", 2 años subsecretario de Salud (hasta que renunció) en la intendencia de Omar Perotti y 8 años concejal (de los cuales 3 años fue presidente del cuerpo) y se retiró el 10 de diciembre de 2019. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, se recibió a los 22 años y ejerció la profesión durante 39 años.

-Ya pasaron 150 días de cuarentena, desde el punto de vista médico, ¿hay intereses políticos y económicos detrás de esta falsa pandemia?

-Un colega me envió un video imperdible de un grupo denominado "médicos por la verdad" (https://www.youtube.com/watch?v=-P68LgfT99M&feature=youtu.be) yo voy a usar la palabra "plandemia" en vez de pandemia; este hombre (por el doctor Mariano Arriaga) usa la misma expresión que yo utilicé, cuando hice declaraciones que causaron tanto revuelo en algunos pero más aceptación en la mayoría, al decir que esto es una farsa. ¿Qué explicación se da para que una persona tenga que usar barbijo en una ciclovía? Que el barbijo lo utilicemos cuando vamos a visitar a alguien o me vienen a visitar porque soy una persona con un factor de riesgo es correcto y debió ser siempre, no ahora. En el certificado de defunción dice "muerto por Covid", ¿no tendrá que ser "muerto con Covid"? En Rafaela cuántos días hace que no tenemos Covid, ¿no les parece un poco raro que seamos la excepción en la Argentina que haya más de 100 días sin Covid?; en Rafaela hay Covid (la entrevista fue el 15 de agosto y luego aparecieron más de 16 nuevos casos). La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es una determinación que se utiliza y puede dar positivo para un montón de enfermedades, no solamente para el Covid. El Premio Nobel de Química Michael Levitt (2013) dijo que las consecuencias de esta "plandemia" va a ser mucho peor por las factores económicos que está generando que por la muerte del virus en sí. ¿Cuántas muertes hubo por gripe el año pasado y cuántas fueron por Covid? En el país hubo miles de muertes de gripe en 2019 (varias veces superior al Covid). La información se maneja a través de los medios de comunicación y me da pena ver las cosas que están diciendo algunos sobre esto, generando pánico, tristeza, inmunodepresión, propensión a ciertas enfermedades como el cáncer y tantas otras. ¿Cuál es la explicación para que no haya clases? Un año que los chicos no van a la escuela, ¿cómo recuperamos eso? En un país en el que la educación pública fue pionera en el mundo, el impulso que le dio Perón y tantos otros gobiernos, son decisiones inexplicables en esta "plandemia". Está bien que la gente juegue a las bochas en el campito, y esto no es apología del delito porque está cansada de estar encerrada. A las leyes hay que cumplirlas, pero los legisladores deben revisar las leyes; estas medidas que se están tomando desde hace más de 100 días hay que reverlas porque están equivocadas. Hay comercios que han cerrado sus puertas, basta recorrer Rafaela para ver la cantidad de locales cerrados, con carteles que dicen se alquila o se vende. Este desastre económico va a producir más muertes que el Covid.

-La doctora Chinda Brandolino de La Plata abona esta idea como una falsa pandemia y con intereses económicos y políticos detrás de la OMS para seguir encerrados. ¿Qué opinas?

-Las multinacionales van a hacer pingües negocios con esto; una vacuna que no está probada porque necesita todo un proceso, que van a ser peores los efectos secundarios que va a producir. Somos muchos los que opinamos de esta manera. La gente tiene que hacer una rebelión no violenta de ideas y pensamientos, transmitiendo de boca en boca para que tome conciencia de lo que estamos viviendo; es una pesadilla que nos han impuesto y el sector político tiene mucho que ver con esto.

-El mensaje del gobierno nacional de vida o muerte es replicado por los gobiernos provinciales y municipales, y amplificado por los medios de comunicación, ¿pero en el medio hay grises?

-Las precauciones hay que tomarlas con las personas de riesgo, pero los chicos que vayan a jugar al fútbol, a las bolitas y en bicicleta; los mayores jueguen a las bochas y coman asados, y que se llenen las plazas con los días hermosos que tenemos a tomar mate porque es nuestra idiosincrasia.

-Hay más muertes por otras enfermedades cardiológicas, cancerígenas y accidentes de tránsito, pero nunca se paró el país de esta manera.

-Hace muchos años dije que la verdadera epidemia del país era la accidentología, donde muchos estuvieron de acuerdo y otros no. Ahora disminuyeron los accidentes porque la gente no puede viajar. No tengo la verdad absoluta y voy a decir lo que pienso, pero voy a respetar la idea del otro que piensa distinto. La "plandemia" que vivimos es nefasta y las consecuencias que vamos a tener que pagar son incalculables.

-¿Las mayores consecuencias son psicológicas y económicas?

-Que las autoridades sanitarias digan las tasas de suicidio, las consultas psiquiátricas y psicológicas en los últimos 150 días. Yo no podía salir porque tuve una enfermedad y me la vi fea. Pensemos en una persona que tiene que salir a buscar trabajo para llevar el pan a su mesa y no lo puede hacer. ¿Cuántos divorcios y separaciones hubo en este tiempo? Las consecuencias de esta "plandemia" son impredecibles.

-Te alejaste de la función pública hace unos meses, ¿cómo es tu vida ahora que estás desde el llano?

-Estoy feliz, recuperé un montón de amigos que hacía tiempo que no nos juntábamos a comer un asadito, me dedico al patio, hago mandalas, cocino, relleno pollos para los vecinos y los amigos, disfruto de mis nietos, leo muchísimo que antes no lo hacía. Un amigo me trajo un libro que estoy leyendo y dice que la vida tiene 2 períodos: la primera parte es el ascenso y cuando llegamos a la cima de la montaña grito "existo", y después viene la segunda parte que es la que yo estoy viviendo, donde las 3 cosas fundamentales son dar, agradecer y celebrar.

-¿Cuál es el balance durante los 18 años en la función pública?

-Siempre digo que hay que mirar la mitad del vaso lleno y no la mitad de lo que quedó; hice muchas cosas y a lo mejor algunas no fueron buenas. En el Hospital durante la intendencia de Ricardo Peirone, nunca más se volvió a repetir, entregó 520 mil dólares/pesos para una obra que hoy la gente puede disfrutar con habitaciones hermosas para 2 personas. Junto con el doctor (Rodolfo) Enrico enarbolamos y mantenemos la bandera de la atención primaria de la salud. A instancias del ex gobernador Obeid y de Peirone trajimos el médico cubano Alberto Alpízar Enríquez (fue jefe del Departamento de Política de Salud en La Habana), quien nos ayudó mucho, y hoy tenemos 11 CAPS; a mi criterio están funcionando muy bien, uno de mis hijos es el coordinador. Pero queda mucho para hacer; la decisión política de poner recursos económicos en contratar gente para seguir trabajando en la atención primaria.

"La gente tiene que hacer una rebelión no violenta de ideas y pensamientos; es una pesadilla que nos han impuesto".

"La verdadera epidemia del país era la accidentología. Ahora disminuyeron los accidentes porque la gente no puede viajar".