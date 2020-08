Fue presentado el libro "Manu" en la unidad 9 de La Plata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Veinte internos de entre 18 y 21 años alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense pudieron disfrutar de la biografía del ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, y además dialogaron con el escritor Daniel Frescó.

Privados de la libertad de entre 18 y 21 años alojados en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en La Plata, participaron ayer de la presentación del libro "Manu", una biografía del ex basquetbolista bahiense Emanuel Ginóbili, que contó con el aporte virtual del autor de la obra.

La iniciativa se realizó en el centro de estudiantes del sector universitario de la dependencia carcelaria, de la que participaron veinte internos que ya habían recibido el libro y lo habían leído, lo que facilitó el diálogo con el escritor, Daniel Frescó.

"Se trata de la historia de alguien que, básicamente, es un ejemplo de superación. De chico, 'Manu' tenía muchos sueños y muchas ganas, pero nadie daba un peso de que llegaría a jugar al básquet en primer nivel, y muchísimo menos, en la NBA", contó Frescó.

La historia de la estrella que brilló en el deporte mundial pegó fuerte en el ámbito carcelario. "Es un tipo que nunca bajó los brazos, que a pesar de las caídas que tuvo se levantó y siguió enfocado. Siempre pongo de relieve el esfuerzo, la tenacidad, la superación, la voluntad para levantarse después de las caídas", detalló el autor del libro.

El escritor aprovechó la ocasión para resaltar otro aspecto valorable del jugador: "Siempre actuó pensando más en todos que en uno. Siendo una primera figura en la NBA fue suplente, porque eso era mejor para su equipo. A todos les gusta ganar, pero hay que saber que, aún en ese nivel, se pierde más de lo que se gana".

Acompañaron en el evento tres autoridades penitenciarias como Ernesto Agüero (director de la cárcel), Jorge Ruiz (Director del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos) y Valeria Sampayo (Directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales del SPB).

Agüero dijo: "Este encuentro fue de autoayuda. Nos dejó el mensaje de que sin sacrificio nada se logra".

Por su parte, Ruiz destacó que "Manu fue un ejemplo de constancia y superación. De niño tuvo problemas físicos y no podía crecer, y a pesar de eso se convirtió en un deportista estrella".

En tanto, Sampayo subrayó la importancia de los conversatorios inclusivos. "Las miradas de escritores y de historias motivadoras son trascendentales para que los jóvenes que hoy cumplen una condena, sepan que hay posibilidad de cambio", explicó.

