https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 29.08.2020 - Última actualización - 8:42

8:40

El 10 dejó en claro que se quiere ir de Barcelona No hubo señales de acercamiento y Messi sigue lejos del Camp Nou

Lionel Messi y la directiva del Barcelona no mostraron hasta este sábado señales de acercamiento, tras la estrategia más conciliadora que inició el emblema del equipo catalán para negociar una salida amistosa del club, que no está dispuesto a venderlo, mientras las informaciones sobre su eventual destino lejos del Camp Nou no cesan.





A pesar del intento desesperado del presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, quien ofreció su renuncia si el capitán del seleccionado argentino continúa su vínculo con el club catalán, nada parece poder hacer cambiar de opinión al crack rosarino, que a sus 33 años ha decidido darle un giro a su carrera.





Cuatro días después del burofax rupturista con el que provocó un terremoto en Barcelona, con repercusiones en todo el mundo, Messi adoptó una estrategia más conciliadora y ahora se encuentra a la espera de que la directiva del club acceda a pactar su marcha tras dos décadas de una relación que no quiere acabar con una batalla legal.





Por el momento, los directivos del Barça no acceden a otra cosa que no sea mantener el vínculo y remiten a su prácticamente impagable cláusula de 700 millones de euros para dejarlo marchar.





Sin embargo, Messi confía en en que terminara forzando a la cúpula del Barça a negociar su salida, aunque también podría irse con el "transfer" de la FIFA, si bien el club de destino se arriesgaría a un pleito legal multimillonario con el club catalán, del cual el astro argentino se marcharía de la peor manera posible.





Actualmente la brecha entre Messi y la directiva del club se mantiene intacta, pero a dos días de que comience la pretemporada, el flamante DT, el neerlandés Ronald Koeman, quiere reunirse personalmente con el histórico goleador del Barça para confirmar si su decisión es irreversible.





Messi debe presentarse mañana en la Ciudad Deportiva del Barcelona, en Sant Joan Despí, para las pruebas médicas y test de coronavirus, junto con el resto de los jugadores del plantel a los que Koeman comunicó que formarán parte de su proyecto.





A la espera de la reaparición pública del astro argentino, también existe una gran expectativa en torno a los resultados de una reunión inminente -que puede ser virtual- entre Bartomeu y Jorge Messi, padre y representante del capitán argentino.





El lunes comienzan los entrenamientos bajo las órdenes de Koeman, de ahí que todos necesitan reconducir la situación hacia un clima de no hostilidad.





Por otro lado, Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, el club señalado como el destino elegido por Messi, se encuentra en Barcelona de vacaciones, con lo que no se descarta que el DT catalán y el "10" mantengan una reunión.





A pesar de las dificultades que plantea el "Fair-play" financiero de la UEFA -que establece el límite de 100 millones por encima de lo que se ingrese-, y la carga de la masa salarial de Messi (más de 50 millones), el City está preparando una oferta, según diversas fuentes consultadas por Télam.





También el PSG (París Saint Germain), el Inter de Milán y la Juventus parecen interesados en entrar en la puja si finalmente Messi sale al mercado, de acuerdo con la prensa deportiva francesa e italiana.





El diario Le Parisien, con buenos contactos en las entrañas del PSG, informó que después de que hubo contactos con Jorge Messi, el padre del astro, también Neymar y el argentino Ángel Di María hablaron con Leo para convencerlo.





Además, el diario L' Equipe afirma que la Juventus también está interesada y se contactó con Jorge Messi (está en Rosario pero su viaje a Europa es inminente), aunque de forma "discreta", al entender que ya negocia con el City.





La "Juve" sueña con juntar a los dos Balones de Oro, Cristiano Ronaldo y Messi, aunque solo sería posible si el argentino logra salir gratis del Barça. La supuesta intención del conjunto italiano de contratar al uruguayo Luis Suárez es otro de los argumentos que podría ayudar a que Leo Messi se planteara recalar en la Serie A.