La foto más impactante de las quemas en Santa Fe

Una imagen tomada por Marcelo Manera, fotógrafo de Multimedios El Litoral, en las quemas del delta del Paraná se viralizó. Puede pasar a ser un símbolo de esta época caracterizada por el daño a la naturaleza.

La imagen de un ratoncito refugiado al lado de la bota de una persona tomó mucha revelancia. Simboliza la depredación que sufre por estos días el delta del Paraná. La tomó el reportero gráfico de Multimedios El Litoral, Marcelo Manera, el miércoles 26 de agosto, en el kilómetro 9 de la ruta 174 que une Rosario con Victoria. La fotografía fue compartida por Marcelo en las redes sociales y la gente la hizo viral.

"Fui a cubrir los incendios en las islas. Estaba buscando un grupo de brigadistas porque querían esas fotos puntuales", comenta Manera. "Me llaman de lejos. Y me dicen: 'Mirá lo que tengo al lado de la bota'. Le saqué un par de fotos y el animal unos minutos después se escondió. Se venía escapando de una zona que estaba prendida fuego". El del calzado famoso no era un brigadista, según confirma Marcelo, sino uno de los dueños del campo que estaba con un grupo de bomberos apagando el fuego en terrenos de él.

"Más allá de la foto puntual que te encarguen, uno siempre está atento a lo que pueda surgir que a veces no tiene nada que ver con la nota. Como esta foto", explica Marcelo Manera. "Uno trata de documentar esto lo más posible. Siento que tengo la obligación de documentar esto y mostrarlo", afirma.

Sobre la forma de conseguir esas instantáneas, Marcelo expresa: "En este caso puntual fue suerte. Hay fotos que uno busca. En este caso puntual, se dieron varios factores. Que el ratón salió y se refugió al lado de la bota del señor que estaba ahí. El tipo me avisó a mí. Si no me llamaba, el ratón se iba".

El fotoperiodista advirtió al ver posteriormente la foto que no era una más. "Me di cuenta que iba a pegar. Cuando la puse en las redes sociales dije: 'Esta foto va a tener impacto'. Nunca me imaginé que esa foto iba a pegar tan fuerte". La fotografía puede ser un símbolo de esta época, de este 2020 con este gran inconveniente.