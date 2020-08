https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus en Argentina Cafiero advirtió que "al aire libre el riesgo de contagio es menor, pero no es cero"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió hoy que "al aire libre el riesgo de contagio (de coronavirus) es menor, pero no es cero", luego de que ayer el presidente Albero Fernández adelantó que se habilitarán las reuniones de hasta 10 personas en lugares al aire libre, al anunciar una nueva extensión del aislamiento social hasta el 20 de septiembre.

"Al aire libre el riesgo de contagio es menor pero no es cero", aclaró hoy el jefe de ministros en declaraciones a Radio Diez, tras insistir en que "eso no significa: no me contagio" y explicó que las autoridades nacionales establecerán "pautas generales que serán revisadas luego por las juridiscciones".

De hecho, la ciudad de Buenos Aires ya adelantó que implementará el permiso anunciado por el Gobierno nacional, pero no los 35 municipios que conforman el conurbano bonaerense, que continuarán sin cambios en la nueva etapa del aislamiento que comienza el lunes.

"Lo que hicimos ayer fue dar un marco general donde las reuniones al aire libre, con ciertos parámetros, se pueden realizar, sobre lo cual las jurisdicciones adaptan la normativa en base a su situación sanitaria", dijo Cafiero.

Sobre la nueva realidad que muestra que ahora la mayor preocupación no está tanto en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) sino en las provincias, el jefe de Gabinete explicó: "Hoy ha cambiado la realidad que teníamos al inicio de la pandemia cuando el 93 por ciento de los casos se concentraba en el AMBA y ahora el 37 por ciento de los casos en los últimos días fue en otras zonas".

En tanto, al ser consultado sobre la forma de comunicar la extensión de las medidas -que por primera vez no se dio mediante una conferencia conjunta con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- Cafiero expresó que "tuvo que ver con esta misma realidad".

"No tuvo que ver con una cuestión de tensión política", respondió puntualmente frente a la consulta sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta quien en su conferencia de prensa de ayer se refirió a "las libertades individuales".

En este sentido, el funcionario nacional recalcó que la toma de las medidas de cuidado "se hicieron siempre en forma coordinada entre los diferentes estados, lo que ha permitido, entre otras cosas, una baja tasa de letalidad".

"La comunicación de ayer fue distinta porque el virus venía siendo un problema más focalizado en AMBA y como el eje fundamentalmente estaba puesto ahí, la lógica era tener las políticas bien dispuestas en esas zonas pero como ahora el problema está en todo el país, no tenía sentido que desde la Provincia o la Ciudad le estuvieran diciendo como cuidarse", dijo y resaltó que se apuntó a "un mensaje más general para todo el territorio nacional".

El jefe de Gabinete se refirió también al lanzamiento del satélite argentino Saocom 1B en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, que estaba previsto para mañana pero fue "postergado por cuestiones climáticas".

"El satélite está allá y está esperando ser lanzado y es muy bueno que Argentina, pese a la crisis que dejó (el expresidente Mauricio) Macri, a la que se le sumó la de la pandemia, haya avanzado, por ejemplo, en este punto".

En el mismo sentido valoró el trabajo de los científicos argentinos y recordó que dos "mujeres científicas" de nuestro país "llevaron adelante la reconstrucción de este satélite" que permitirá generar recursos para el país.

"Además es muy novedoso, porque puede evaluar la humedad del suelo, algo fundamental también para la actividad agropecuaria", finalizó el jefe de ministros.

