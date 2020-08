https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 29.08.2020 - Última actualización - 12:13

12:07

Tristeza en el mundo de Hollywood Marvel y Los Vengadores lloran la muerte de Chadwick Boseman, "Pantera Negra"

La noticia de la muerte de Chadwick Boseman impactó de lleno en el mundo Marvel y en Hollywood en general.

Es que el actor de 43 dejó repentinamente este mundo luego de luchar por un tiempo contra un cáncer de colon.

En el Universo Marvel, Boseman interpretaba a Black Panther (Pantera Negra). La película se estrenó en 2018 y el personaje de Boseman es T'Challa, quien fue coronado rey de Wakanda luego de la muerte de su padre. La trama se centra en la soberanía de este nuevo gobernante, cuestionada por un adversario que planea abandonar las políticas aislacionistas del país e iniciar una revolución mundial.

Fue un éxito arrollador tanto en taquilla como en crítica: es una de las cintas más recaudadoras de la historia con más de 1.300 millones de dólares abonados en las boleterías de todo el mundo y consiguió siete nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ganó tres.



Sin embargo, cabe señalar que el personaje de T’Challa apareció por primera vez en el taquillero filme “Captain America: Civil War”, de 2016, y su saludo “Wakanda por siempre”.

Conocida la triste noticia, parte del elenco de Los Vengadores dejaron sus mensajes de condolencia y dolor.

Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz. pic.twitter.com/IfJC6kYASF — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) August 29, 2020

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god ... ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever ... https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

THANK YOU @chadwickboseman for all you gave us. We needed it & will always cherish it! A talented & giving artist & brother who will be sorely missed🙏🏿 RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) August 29, 2020

Otros papeles de Boseman

Otros papeles destacados del artista fueron “42” (2013) en el que encarnó al icónico beisbolista Jackie Robinson, el primero de raza negra en llegar a las grandes ligas; y “5 Sangres”, estrenada este mismo año y bajo las órdenes de Spike Lee.