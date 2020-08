Hamilton logró la "pole" en el GP de Bélgica

Lewis Hamilton, seis veces campeón, hizo este sábado "pole position" y largará primero en el circuito de Spa-Francorchamps, donde mañana se correrá el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, séptima fecha del campeonato.





Hamilton, piloto de Mercedes, estableció un nuevo récord con un tiempo de 1m.41s.252/1000 y bajó dos veces en un día la plusmarca del circuito, que le pertenecía a Sebastian Vettel desde 2018.





Después de firmar la "pole" número 93 de su carrera, Hamilton se mostró muy contento: "No cometí ningún error, fue una grandísima vuelta". Además, el inglés le dedicó su performance al actor estadounidense Chadwick Boseman, reconocido mundialmente por su papel en la película de superhéroes Black Panther, quien murió por un cáncer de colon.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p