El noruego Kristoff ganó la primera etapa del Tour de Francia

El pedalista noruego Alexander Kristoff (UAE Emirates Team) consiguió hoy adjudicarse la primera etapa del tradicional Tour de Francia de ciclismo, cuya edición número 107 comprendió en Niza una innumerable cantidad de caídas por la lluvia.



Kristoff, de 33 años y oriundo de Oslo, prevaleció en el sprint de 156 kilómetros disputados íntegramente en Niza, con un tiempo acumulado de 3h. 46m. 23s., según reprodujo el sitio Cycling News.



El noruego se convirtió en el segundo ciclista de su nacionalidad que venció en una etapa de la histórica carrera: el primero resultó Thor Husvold, quien se calzó la ‘malla amarilla’ en 2004, 2006 y 2011.

🌧 A rainy opening stage which saw many riders crash also saw veteran 🇳🇴 Alexander Kristoff take the stage and Yellow!



