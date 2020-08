Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reforma Judicial

JUAN

"Cuando llegue el momento de la votación a nivel nacional de la Reforma Judicial le pido al diario que saque en la página correspondiente cómo votaron los diputados y senadores por Santa Fe, indicando nombre y apellido y partido por el cual fueron electos. Porque qué lejos estamos de Córdoba, de los cordobeses. Esa sí es una provincia que avanza; no como la nuestra que de estancada, va como cangrejo, marcha para atrás. Y si alguno de los vivos faltó, que se indique quién fue el ausente".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Si los misterios del gobierno han oscurecido las mentes de sus ejecutantes, hasta el punto de que ya no conocen ni recuerdan la verdad tras sus encubrimientos y sus mentiras, esta operación de engaño, por bien organizada que esté, sus maratónicas campañas informativas y por sofisticadas que sean las artimañas publicitarias, concluirá por encallar o tornarse contraproducentes. Esto es: llegará a confundir sin convencer. El inconveniente de la mentira y del engaño es que su eficacia descansa enteramente sobre una clara noción de la verdad; que el que miente y engaña desea ocultar. En este sentido la verdad, incluso si no prevalece en público posee una irradiable privacía sobre todas las falsedades".

Una situación lamentable

LIDIA MONTAGNINI

"En relación al sermón del sacerdote de Alta Gracia, con motivo de la muerte de Solange, realmente exactas cada una de sus palabras con respecto a esta situación. Estos gobernantes no hacen más que agitar el fantasma del miedo con sus médicos infectólogos, donde no hay dos que digan lo mismo. Muy lamentable lo sucedido".

Deterioro del pavimento

JOSÉ

"Debo acudir a este mensaje para solicitar, requerir, peticionar, que se arregle calle Alejandro Greca, entre Giménez Assua y Busaniche del Barrio El Pozo. El deterioro es cada vez más grande y la estructura del concreto ya está desapareciendo. Cabe recordarles que por esta arteria pasa toda clase de vehículos y los colectivos de la Línea 2 y 9. Y los vehículos hacen un ruido espantoso al pasar. Realmente no sé a quién corresponde arreglarlo, pero es lamentable que nadie se ocupe. Con los vecinos de la respectiva cuadra, solicitamos por este noble espacio del diario, que alguien pueda hacerse eco de este pedido".

Una guerra que nos destruye

UN LECTOR

"La pandemia del Covid-19 ha puesto al mundo al revés. En todos los países se han producido problemas económicos. El cierre de muchos negocios, empresas, que generaban fuentes de acceso al trabajo ha remitido a la sociedad a un retroceso de imprevisibles consecuencias. Solo la unidad de los pueblos, solo las mentes plenamente abiertas serán capaces de sobrevivir a la reconstrucción del tejido económico financiero de un país. Argentina tiene un doble problema. Al socioeconómico debido a la falta de trabajo ante el cierre de muchas fuentes de trabajo, se suma el problema de la estúpida guerra mediática de los políticos, que parece sacada de un sainete teatral. Nada está hecho en serio en nuestra amada Argentina, nuestros dirigentes no están a la altura de la madurez y seriedad que una nación merece".

Daño irreparable

UN LECTOR

"Con referencia a los incendios de campos y de islas que se está produciendo en gran parte del territorio nacional, quiero hacer dos observaciones: 1) estoy firmemente convencido de que esto obedece a un plan orquestado, terrorista (no encuentro otra palabra más precisa) para generar inseguridad, zozobra y para hacer un daño terrible a la economía del país. En sectores turísticos, productivos, se está produciendo un daño irreparable; 2) me asombra la inacción, indolencia, indiferencia del poder, de los organismos estatales tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Se está dejando que se queme una gran parte del territorio nacional y no hay reacción de parte del Estado, me asombra. Los ciudadanos estamos esperando que el Estado intervenga y estamos viendo, lastimosamente, la nula infraestructura que tienen los cuerpos de bomberos, la mayoría voluntarios".

El odio está en nuestros genes

OMAR PEDRO

"Escuchaba a un conductor de un programa de radio mencionar su incógnita acerca de por qué los argentinos estamos tan sumergidos en el odio. Humildemente, creo que estamos así por varias razones: primero creo que tenemos un profundo egoísmo y soberbia enraizados en nuestros genes; segundo, detestamos al prójimo, a nuestros propios conciudadanos; tercero, somos envidiosos y no soportamos que a quien piensa distinto le vaya bien o mejor. No comparto que sea un problema educativo, ya que muchos promotores del odio son profesionales y hablan por todos los medios; y cuarto, considero que los argentinos hemos dado la espalda a Dios, por esa carencia de humildad, por esa nefasta autosuficiencia que tenemos y que socava permanentemente nuestro futuro".

Tristeza

DANIEL PINO

"Creo que fueron patéticas y lamentables las declaraciones de Eduardo Duhalde. Lástima, porque dentro de todo, parecía una persona sensata, con un poco de sentido común. Creo que está decrépito y que además no se banca no estar en el centro de la escena de la actualidad del país. También pasa que tanto él como su esposa odian a Cristina y al kirchnerismo y como ella está de vicepresidenta quiere tanto que le vaya mal, que hasta desea lo que declaró: un golpe de Estado para el año que viene en la Argentina, ¡con lo que eso significa para los argentinos! Muy mala leche de su parte. Yo tampoco soy kirchnerista ni cristinista, pero quiero que al país le vaya bien, no que nos hundamos y suframos más todavía. Todos tenemos que hacerle el aguante al actual presidente, para salir lo más airosos de las actuales circunstancias, con la tremenda e inesperada situación de la pandemia. Creo que Alberto Fernández está haciendo un esfuerzo denodado para mantener en pie al país. Si no fuera por la pandemia, estoy seguro de que estaríamos muy bien, manejando el tremendo muerto (deuda) que nos dejó el que está vacacionando en París y Suiza. Triste papel el de Duhalde. Se me cayó su imagen".

Para destacar

PABLO GIGLIOTTI

"¡Qué alegría!, pude ver con mucha emoción flamear en el parque Juan de Garay a nuestra enseña nacional, luego de mucho tiempo, pese a los reiterados pedidos. ¡Por fin, algo para destacar! Siempre digo: quien persevera, a la larga o a la corta obtiene su anhelo. Gracias a mi diario El Litoral, por poder expresarme".