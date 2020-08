https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.08.2020

20:42

Por Ignacio Nicolás Otrino "Alegar, razonar, probar" (y tanto más) En tiempo de pandemia, en tiempo de situaciones límites y de anormales normalidades, los abogados seguimos "auxiliando", seguimos "alegando, razonando, probando".

Por Ignacio Nicolás Otrino

Tengo pocos años ejerciendo la profesión que amo. Tengo pocas celebraciones del aniversario de natalicio de Juan Bautista Alberdi, pero los suficientes como para aprender que esta hermosa profesión tiene una ambigüedad frente a la opinión de los legos: uno y el mismo letrado, es a la vez, un ángel salvador y un demonio despiadado. El abogado es un extraño personaje al que se lo busca con plegarias y promesas cuando la soga llega al cuello, y al que se le huye y se maldice cuando pretende cobrar por su trabajo. Estoy seguro de que esto es producto del desconocimiento de la labor del abogado.

Alberdi decía que la actividad del abogado consiste en "alegar, razonar, probar", y que por lo tanto el abogado debe conocer de lógica y de matemáticas; asimismo, debemos agregar que el abogado debe conocer el ordenamiento jurídico y su funcionamiento, manejar los códigos de fondo y de forma, conocer el proceso, interpretar las leyes; debe entender lo que el cliente dice (y lo que no) y comprender la situación en la que se encuentra; y, por sobre todas las cosas, debe manejar la palabra, esgrimir oraciones con la destreza con la que un espadachín blande su espada a los fines alcanzar la estocada letal sobre la convicción -si acaso- del juez. El abogado debe "abogar", es decir, hablar o declararse en favor de una persona, hacerse oír en nombre de otro; esto implica, por un lado, que nuestro obrar no es en favor nuestro, sino que lo hacemos en favor de alguien más; y por el otro lado, implica que nuestra voz, nuestra palabra, es la voz o la palabra de quien acude a nosotros requiriendo nuestra ayuda. Cabe aclarar que muchos creen que la palabra "abogado" viene del latín "vocatus", o sea "vocal", entendiendo que se trata de una "persona que habla mucho", pero esto no es así, la palabra "abogado" en realidad viene del latín "advocatus", éste término derivó de la expresión latina "ad auxilium vocatus", "el llamado para auxiliar", por lo que el abogado es por definición aquel a quien le piden auxilio y, en consecuencia, la función del abogado es la de brindar ese auxilio.

En tiempo de pandemia, en tiempo de situaciones límites y de anormales normalidades, los abogados seguimos "auxiliando", seguimos "alegando, razonando, probando" y un gigantesco etcétera, y quizás más que antes, con más urgencias y más obstáculos, pero siempre blandiendo nuestra espada en defensa de aquellos a quienes representamos. Así que hoy, a 210 años del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, creo que nos cabe la caricia del reconocimiento y la felicitación: ¡FELIZ DÍA DEL ABOGADO!

