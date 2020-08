Para Esmeralda Mitre, "La Princesita" Karina tiene que ir al psicólogo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esmeralda Mitre no tomó descanso luego de la polémica gala del viernes del Cantando 2020 en la que Karina la princesita terminó llorando tras discutir con ella. La participante del programa de El Trece hizo explosivas declaraciones contra la jurado, criticó al conductor del ciclo, Ángel de Brito y hasta marcó una diferencia entre este y Laurita Fernández con respecto a Marcelo Tinelli.

“Le quiero quitar dramatismo a esto. Esto es un juego, y el Cantando 2020 quizás sea un poco más complicado que el Bailando, porque no está Marcelo. Y entre él y yo había como un ida y vuelta artístico que fluía mucho. Siento mucho la televisión y estoy todo el tiempo con lo que a la gente le gusta, con lo que pueda divertir. En este momento de pandemia es importante hacer al show”, comenzó a explicar la actriz en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

A pesar de sus declaraciones calmas, la rubia marcó una diferencia con respecto a su vínculo con la cantante de cumbia. “Lo que sí digo es que con ella es personal, son hechos fácticos. Si alguien te dice que te iba a poner un 3, y después te pone un 1. ¿Es un castigo? Es personal”, se quejó la artista. “Es muy fácil después quedarte llorando y haciéndote la víctima cuando yo también soy una persona que tiene sentimientos. Soy un ser humano y nadie sabe lo que me pasa a mí”, continuó Esme indignada.

La hija de Bartolomé Mitre expresó su enojo porque Karina la “haya ninguneado” en la primera gala por no reconocer su carrera en la actuación, y acusó a la jurado de querer hacerle competencia a Oscar Mediavilla “para ver quién es más estrella”. “Que me ponga el puntaje que quiera, pero a mí no me va a enseñar cómo tengo que respirar. Sé muy bien que no tengo voz nasal. Que me diga lo que quiera, pero que después no termine llorando”, sostuvo la participante del reality producido por Laflia.

“Se ve quién termina quedando mal. Todo gira alrededor de temas inventados alrededor mío, y se meten con mi carrera. A mi no me importa nada. Tengo una carrera artística como actriz y cantante”, siguó la interprete de Niña Rica. “Todo esto fue formado, de alguna manera, por Ángel de Brito, que empezó con '¿qué te pasa Karina?' Y a ella no le pasaba nada. Ella quiere ser la protagonista del jurado. Quiere ser la estrella y lo respeto, yo no hable de mi humildad, y no me interesa faltarle el respeto”, aseguró la exparticipante del Bailando.

"Aprendí con Marcelo, que gracias a él, podría llegar a conducir", aseveró la actriz, que también aseguró que "no le suma nada" una pelea con ella. "Tiene que ir al psicólogo y tratar sus inseguridades", lanzó con firmeza, y añadió que así como la referente tuvo "muchos golpes en la vida", ella también los tuvo.